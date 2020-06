Sicilia, già 37mila visitatori hanno scaricato l’app: “Speranza per il turismo”

L'approccio positivo sul turismo siciliano estivo prende il sopravvento con l'arrivo dei primi numeri sui download dell'applicazione "SiciliaSiCura".

Arrivano numeri che fanno ben sperare per l’imminente stagione estiva siciliana. Il turismo comincia a farsi sentire seppur timidamente. Secondo un’intervista all’assessore regionale al Turismo Manlio Messina uscita questa mattina su Repubblica, sarebbero 37mila le persone che hanno già scaricato l’app “SiciliaSiCura” in meno di un mese dalla sua nascita. L’app, infatti, è stata messa a disposizione dalla Regione Sicilia ad inizio giugno con l’obiettivo di tenere informati i visitatori dell’Isola, affinché possano trascorrere il loro periodo di permanenza in tutta sicurezza.

Tra i 37mila download si è quantificato che hanno scaricato l’applicazione sugli smartphone 11 mila stranieri proveniente in maggioranza dall’Europa e 26,700 italiani che abitano in altre regioni. “Sono numeri interessanti — ha dichiarato su Repubblica l’assessore Messina — perché da un lato, con il trend costantemente basso di contagiati, fanno capire che siamo un’isola sicura e dall’altro ci danno qualche speranza per il turismo“.