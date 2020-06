Lungomare Catania, l’inciviltà regna sovrana: video-denuncia mostra degrado del Monumento ai caduti

Un video di denuncia da parte di una cittadina rimbalza sui profili social di tanti catanesi indignati. Nel video si mostra il degrado in cui versa un monumento dei caduti sito al lungomare di Catania.

“Tutto questo al monumento dei caduti del mare“, parte così, con queste parole di denuncia di una cittadina catanese, Melina Gangi, un video che ritrae lo squallore presente vicino al mare in un luogo simbolo che dovrebbe ricordare i nostri caduti di guerra. Nonostante la presenza degli appositi raccoglitori per i rifiuti, in giro sparpagliati si trova la qualunque: sacchetti usa e getta, bottiglie di birra, volantini pubblicitari. Tutto questo sotto gli occhi increduli di chi riprende.