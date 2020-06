Coronavirus, in Sicilia oggi 0 nuovi contagi: è la seconda volta

I casi di coronavirus in Sicilia così come comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale aggiornati a oggi, lunedì 1 giugno.

In Sicilia i casi di coronavirus sono sempre meno. Ormai da tempo nella regione non si superano i dieci contagi, mentre nella giornata di ieri è stato registrato un solo caso. L’Isola dunque si prepara in vista del tre giugno e lancia un piano di monitoraggio dei turisti tramite l’app denominata “Sicilia Sicura“, a breve disponibile sul Play Store. Non ci saranno, infatti, limitazioni agli ingressi, ma regolamentazioni col termoscanner.

Questi i dati relativi al coronavirus in Sicilia oggi, lunedì 1 giugno, nelle infografiche curate giornalmente dalla redazione.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 151.186 (+1.132 rispetto a ieri), su 129.103 persone: di queste sono risultate positive 3.443 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 967 (-19), 2.202 sono guarite (+19) e 274 decedute (0).

Degli attuali 967 positivi, 73 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 8 in terapia intensiva (+1) – mentre 894 (-20) sono in isolamento domiciliare.