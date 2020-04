Catania nel bombardamento del 15 aprile 1943: le immagini storiche

Il 15 aprile del 1943, la città di Catania si trovò a vivere uno dei momenti più difficili del periodo bellico: fu il primo di tre giorni consecutivi di massicci bombardamenti da parte degli Alleati, dando inizio al diretto coinvolgimento della città etnea nel secondo conflitto mondiale.

Il secondo conflitto mondiale è di certo quello che ha portato più sofferenza nel mondo: sei anni di guerra in totale, che hanno visto uomini perdere la vita e intere popolazioni soffrire e disperarsi. Anche Catania ha vissuto questi momenti: è stata infatti indicata come una città chiave durante lo Sbarco in Sicilia, che ha permesso l’arrivo delle truppe Alleate nel territorio italiano. Ecco dunque come la città etnea è stata coinvolta nel secondo conflitto mondiale.

Lo sbarco mancato

Sebbene a tutti sia noto lo Sbarco in Sicilia avvenuto nel luglio del 1943, non molti sono a conoscenza del fatto che non fosse quella la data prevista all’inizio del progetto. Infatti, già ad inizio anno le forze Alleate iniziarono a sviluppare alcune ipotesi e a pianificare l’attacco che avrebbe sottratto l’Italia dalle mani delle truppe nazi-fasciste. Nella prima stesura del progetto, lo Sbarco non sarebbe stato previsto per luglio. Gli Alleati volevano infatti agire al più presto possibile e, per questo motivo, avevano ipotizzato di avviare la campagna in Sicilia nel periodo primaverile.

Tuttavia, era chiaro a tutti che il periodo più favorevole per attuare l’operazione militare in Sicilia fosse quello estivo, soprattutto considerando le migliori condizioni meteorologiche. Inoltre, la pianificazione e la fase di perfezionamento del piano presero più tempo del dovuto, facendo così slittare anche lo sbarco alla data per il quale è passato alla storia: il 10 luglio 1943.

Catania sotto attacco

Nonostante lo sbarco avvenne nel mese di luglio, Catania fu coinvolta ben prima e in maniera consistente dagli attacchi degli Alleati. Già in primavera, le truppe Anglo-americane iniziarono a sorvolare il territorio italiano e non si dovette aspettare molto tempo prima che le perlustrazioni si trasformassero in vere incursioni aeree.

Era il 15 aprile 1943 quando Catania fu pesantemente bombardata. Si trattò del primo attacco massiccio alla città da parte degli Alleati, e purtroppo non ebbe fine quel giorno. Infatti, dal 15 al 17 aprile Catania venne bombardata più volte dalle truppe anglo-americane, allo scopo di indebolire i soldati nazi-fascisti.

E la città etnea non fu l’unica coinvolta in queste incursioni primaverili: anche Palermo, Siracusa, Messina e Napoli furono infatti bersaglio dei bombardamenti, scelte proprio in quanto città chiave per l’Italia meridionale. Le vittime furono numerose, e da quel momento iniziarono anche gli spostamenti della popolazione verso le aree rurali, in modo da salvarsi la vita fuggendo dalle zone urbane, maggiormente esposte agli attacchi aerei.

Catania e la guerra

Quello di aprile fu solo l’inizio della sofferenza dei catanesi. La guerra andò infatti avanti ancora a lungo, e la città etnea non ne fu affatto esclusa. Altri bombardamenti seguirono a quello primaverile: in particolare uno avvenuto durante il mese di giugno 1943 provocò oltre 60 morti nella sola città di Catania.

I danni furono numerosi: dall’aeroporto, che fu uno dei primi oggetti di attacco da parte delle truppe anglo-americane e che venne riattivato solo nel 1950, passando per le chiese e i palazzi della città etnea. Simboli di Catania, come i palazzi barocchi e la monumentale chiesa di San Nicolò l’Arena, o ancora il Castello Ursino, subirono infatti ingenti danni, per i quali furono necessarie opere di restauro negli anni a venire. Ma anche numerosi quartieri abitati della città furono rasi al suolo, costringendo molte persone allo sfollamento, abbandonando anche quei pochi averi che rimanevano in tempo di guerra.

Ma dalla fase dello sbarco fino alla conquista di Catania da parte delle truppe alleate, i momenti di tribolazione non furono pochi. Le battaglie necessarie per raggiungere la città etnea furono diverse: dalle operazioni preliminari di Siracusa e Augusta fino a quella del Simeto nella Piana di Catania. Solo il 5 agosto 1943, a quasi un mese dall’inizio dell’Operazione Husky, le truppe inglesi del generale Montgomery entrarono a Catania mentre quelle tedesche si ritirarono dall’Etna verso Messina. E fu proprio a Catania che Eisenhower atterrò il 29 agosto per prendere parte alle successive pianificazioni per la conquista dell’Italia, e per definire le condizioni dell’Armistizio di Cassibile del 3 settembre, quando l’Italia dichiarò la resa incondizionata agli Alleati.