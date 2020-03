Coronavirus, uno studio mostra gli effetti sui polmoni [VIDEO]

Il medico statunitense Keith Mortman ha creato un modello virtuale per studiare gli effetti della malattia Covid-19 sui polmoni di un paziente sintomatico, ecco il video.

Keith Mortman, medico all’ospedale George Washington, ha sviluppato un modello di realtà virtuale dei polmoni di uno dei suoi pazienti colpiti dal Covid-19, la malattia causata dal Coronavirus. “Il paziente era sulla cinquantina e inizialmente aveva febbre e tosse. Tuttavia, è rapidamente peggiorato, tanto da essere ricoverato in terapia intensiva e ventilato dopo poco tempo” racconta il medico che lavora nella capitale statunitense.

Nel video sono chiaramente visibili le parti sane del polmone, colorate in blu, e quelle attaccate dal virus SARS-COV-2, colorate in gialle. Il virus attacca l’intero polmone, non limitandosi a determinate aree. Si tratta di un messaggio, si spera educativo, rivolto a tutta la popolazione. “Per quelle persone là fuori che non stanno ancora ascoltando gli avvertimenti – dichiara Mortman -, non stanno a casa, non prendono precauzioni, non si lavano le mani, voglio davvero che siano in grado di vedere questo e capire il danno che subiscono i polmoni e la gravità della malattia. E perché è così importante che tutti prendiamo queste precauzioni questo è davvero un problema della comunità e ci vorrà uno sforzo di quest’ultima per poterlo risolvere”.