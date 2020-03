Coronavirus, Villafrati diventa zona rossa: 69 contagiati

Salgono i contagiati nella casa di riposo di Villafrati, dove in 69 sono risultati positivi al Coronavirus: si conta anche una morte.

Avevano già previsto l’avviarsi di un focolaio proprio a partire dalla casa di riposo di Villafrati (provincia di Palermo): ora il rischio sembra essere reale. Infatti, dai primi 16 anziani contagiati – ospitati dalla struttura – si sale a 69 persone che sono risultate positive al Coronavirus.

Si conta anche una vittima: un anziano di 90 anni, ospite della struttura, è morto ieri nell’ospedale di Partinico (dove altri 9 sono ricoverati nello stesso nosocomio trasformato in Covid Hospital). A darne la notizia è stato il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello, in una diretta Facebook, annunciando che il paese sta per essere dichiarata “zona rossa”.