Coronavirus, sindaco di Bergamo ringrazia Sicilia: “Verrò quando sarà finita”

Il messaggio del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, al primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, per ringraziare la città dell'aiuto dato durante l'emergenza Coronavirus.

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ringrazia i medici e i cittadini palermitani per aver accolto i 40 bergamaschi rimasti in quarantena dopo la scoperta del primo tampone positivo nella regione e per aver ricoverato due malati gravi giunti con un volo militare all’ospedale Civico. In un messaggio al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Gori promette di porgere personalmente i propri ringraziamenti alla città quando l’emergenza sarà finita.

“Avevo già in animo di ringraziare tutti i palermitani – i dipendenti dell’albergo e non solo – che si sono prodigati a favore dei 40 bergamaschi messi in quarantena in un hotel della tua città. Oggi sono qui a ringraziarvi anche per aver accolto all’ospedale Civico due pazienti bergamaschi affetti da Coronavirus e bisognosi di terapia intensiva. Grazie Palermo dunque! Quando questa storia sarà finita verrò a dirti grazie di persona. Un abbraccio“.

Intanto, migliorano le condizioni di uno dei due bergamaschi – di 61 e 62 anni – ricoverati in Rianimazione al Civico, mentre restano stabili quelle dell’altro paziente. I due sono giunti qualche giorno fa con un aereo militare perché a Bergamo non c’erano più posti posti letto in terapia intensiva. Verso la guarigione anche la turista bergamasca, il primo caso accertato in Sicilia, ricoverata dal 26 febbraio al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cervello.