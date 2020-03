Coronavirus: firmato protocollo d’intesa a sostegno di lavoratori e imprese

Dopo un lungo confronto, sembra essere stato raggiunto un accordo tra sindacati e imprese.

Firmato protocollo d’intesa a sostegno di lavoratori e imprese. Dopo un lungo confronto, sembra essere stato raggiunto un accordo tra sindacati e imprese. In videoconferenza con il governo, è stato perciò firmato il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.