Coronavirus, il bollettino ufficiale del 10 marzo: riduzione dei casi positivi

Salgono a 631 i decessi a causa del Coronavirus: Italia seconda solo alla Cina per mortalità.

10149 casi, 8514 positivi, 1004 guariti e 631 morti: sono questi i numeri impressionanti che sono stati comunicati in data odierna dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Per quanto concerne questo martedì 10 marzo, si registrano invece 280 dimessi guariti, 168 decessi, 529 nuovi positivi.

Il dato che fa ben sperare riguarda il numero dei casi positivi nella giornata di oggi: sono 529 al cospetto dei 1.598 casi della giornata di ieri; un decremento da prendere con le pinze, dato che mancano all’appello ancora alcuni tamponi della regione Lombardia.

Secondo le analisi della Johns Hopkins University, l’Italia a questo punto è seconda solo alla Cina per numero di morti da Coronavirus. Numeri che hanno portato stamane all’ufficializzazione del nuovo decreto ministeriale (#iorestoacasa), con la chiusura in entrata ed uscita dall’Italia che diventa ufficialmente “zona rossa protetta“. “Oggi sono state consegnate 300 mila mascherine e da domani ne saranno disponibili 1 milione al giorno e ci sarà la disponibilità di 2.264 strumenti per la respirazione“, ha comunicato lo stesso Borrelli.

Su 168 deceduti in totale, la Lombardia ne conta 135, l’Emilia 15, il Veneto 6, il Piemonte 4, Marche, 3, Friuli 2, Lazio 1, Liguria, 1 e Abruzzo 1. Dei 8514 casi positivi, 2599 si trovano in isolamento domiciliare, 5038 con sintomi e 874 in terapia intensiva. Si confermano i numeri sugli anziani: il 90% dei decessi riguardano purtroppo loro, mentre l’Istituto Superiore di Sanità annuncia che ci sono casi al 5-7% con persone che hanno contratto il virus con meno di 30 anni.

Il totale dei positivi, suddiviso per regione ( fonte opendatadpc), è il seguente:

Lombardia: 5.791 (attuali: 4.427)

Emilia Romagna: 1.533 (attuali: 1.417)

Veneto: 856 (attuali: 783)

Piemonte: 453 (attuali: 436)

Marche: 394 (attuali: 381)

Toscana: 264 (attuali: 260)

Lazio: 116 (attuali: 99)

Campania: 127 (attuali: 126)

Liguria: 141 (attuali: 128)

Friuli V. G. : 116 (attuali: 110)

Sicilia: 62 (attuali: 60)

Puglia: 59 (attuali: 55)

Trento: 52 (attuali: 50)

Abruzzo: 38 (attuali: 37)

Umbria: 37 (attuali: 37)

Molise: 15 (attuali: 15)

Sardegna: 20 (attuali: 20)

Valle d’Aosta: 17 (attuali: 17)

Calabria: 13 (attuali: 11)

Bolzano: 38 (attuali: 38)

Basilicata: 7 (attuali: 7)

Per quanto riguarda la Sicilia, dagli ultimi aggiornamenti della Regione, risultano due persone in terapia intensiva, 17 ricoverati con sintomi, 19 ospedalizzati, 41 in isolamento domiciliare, 2 dimessi e guariti. Sono 955 invece i tamponi effettuati, di cui 881 negativi e 62 positivi. Catania, anche quest’oggi, risulta essere la provincia con più casi positivi (35), seguita a ruota da Agrigento (11), Palermo (10), Siracusa (2), Messina (2), Enna (1) Ragusa (1); zero casi riscontrati, invece, nelle province di Caltanissetta e Trapani.