Coronavirus, Ryanair sospende tutti i voli da e per l’Italia e le tratte interne

Ryanair sospende tutti i voli da e per l'Italia e le tratte interne: ecco fino a quando e cosa potrà fare chi ha acquistato biglietti con la compagnia irlandese in questo periodo.

La decisione è stata comunicata pochi minuti fa tramite un post sulla pagina Facebook ufficiale della compagnia aerea low cost irlandese: Ryanair sospende tutti i voli da e per l’Italia. I passeggeri che hanno acquistato dei biglietti con la compagnia e che avevano dei viaggi in programma verranno avvisati via messaggio e gli verrà comunicata la possibilità di ottenere il rimborso o prenotare un altro viaggio nel corso dei prossimi 12 mesi.

Di seguito si riporta il messaggio ufficiale postato sulla pagina:

“A seguito della decisione del Governo di “bloccare” l’Italia per contenere la diffusione del Covid-19, abbiamo deciso di sospendere completamente tutti i nostri voli da e per l’Italia e tutti voli domestici all’interno del Paese.

Dalla mezzanotte di mercoledì 11 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile sospenderemo tutti i voli domestici all’interno del territorio italiano

Dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile sospenderemo tutti i voli internazionali da e per l’Italia.

Tutti i passeggeri interessati da queste cancellazioni riceveranno una comunicazione via email e/o sms. I passeggeri che hanno bisogno di essere rimpatriati, potranno cambiare gratuitamente il proprio volo su uno dei voli Ryanair operativi fino alla mezzanotte di venerdì 13 marzo.

I passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli potranno scegliere tra un rimborso completo del viaggio o l’accumulo di crediti di viaggio, che potranno essere utilizzati per acquistare altri voli Ryanair nel corso dei prossimi 12 mesi”.