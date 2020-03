Coronavirus a Catania: raccolta fondi per l’Ospedale Cannizzaro

Raccolta fondi per l'Ospedale Cannizzaro di Catania: gara di generosità per il reparto di terapia intensiva.

Sulla scia della raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez per l’Ospedale San Raffaele di Milano, anche a Catania si tenta di fronteggiare l’emergenza sanitaria invitando a collaborazione e atti di solidarietà: è stata infatti istituita una raccolta fondi per l’Ospedale Cannizzaro di Catania, al fine di rafforzarne i reparti di terapia intensiva che rappresentano l’unica possibilità di guarigione per i pazienti più gravi e, proprio per questa ragione, risultano sovraccarichi.

La raccolta fondi, appena istituita, vede come sua meta la quota di ben 100mila euro: è fondamentale combattere l’avanzare del virus con una vera e propria gara di generosità, anche il più piccolo contributo, purché sia concreto, può rivelarsi fondamentale.

È possibile collaborare attraverso il sito apposito.

