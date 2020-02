La bellezza di Catania in time-lapse: il video realizzato da uno studente Unict

Le immagini scorrono veloci e abbracciano tutta la bellezza del capoluogo etneo, dalle vedute aeree, alla Playa, alla Piscaria: un lavoro per mostrare la città di Catania da un'altra angolazione.

Il video è realizzo da Leandro Grasso, studente dell’Università di Catania e punta a mostrare la città con occhi diversi.Rivolto non solo a chi non la conosce, ma soprattutto ai catanesi stessi, troppo spesso abituati a dare per scontato quel capolavoro che è la loro città. Pensato già 5 anni fa e completato in 6 mesi, questo progetto è costituito da ben 12965 foto per un peso di 347GB.

“Ho realizzato questo video per esaltare e far conoscere le bellezze che la città di Catania ha da offrire da un punto di vista architettonico e paesaggistico”, così descrive il suo lavoro il giovane videomaker, che inoltre aggiunge una dedica speciale: “Volevo ringraziare mia sorella e i miei amici per avermi sempre supportato nella realizzazione del video”.