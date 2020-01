Cosa fare a Catania nel weekend: ecco gli eventi da non perdere

Si ritorna dalle vacanze natalizie piene di abbuffate, ma il da fare non manca mai: ecco tutti gli eventi di questo weekend a Catania.

Nuovo weekend, nuovo anno, ma stesse abitudini. Su cosa fare a Catania c’è l’imbarazzo della scelta: come sempre, la città etnea offre ai cittadini e non tanti eventi da seguire. Un modo per combattere il ritorno alla routine di sempre: ecco gli eventi che ci sono a Catania nel weekend.

Mostra Caravaggio Immersive

Il progetto multimediale esclusivo del Castello Ursino e che dal 12 dicembre ripropone l’esperienza siciliana del noto pittore milanese. Prodotta da Italia Museo con la collaborazione del Comune di Catania, la mostra tenta di raccontare gli ultimi anni di vita di Michelangelo Merisi.

La mostra sarà aperta fino Mostra al 31 marzo 2020, sempre al Museo Civico Castello Ursino di Catania (da lunedì a domenica dalle ore 9,00 alle ore 19,00).

Leggi: Apre la mostra “Caravaggio Immersive”: un percorso multimediale sul periodo siciliano

Cina – Arte in movimento e Gauguin

Ormai da novembre il Palazzo della cultura di via Vittorio Emanuele ospita (e lo farà fino al 31 marzo) l’arte tradizionale cinese e le suggestive immagini offerte da Paul Gauguin. Una “doppia-mostra” con ingresso unico curata da Daniela Arionte, Giacomo Fanale, Giuseppe Frazzetto e Vincenzo Sanfo.

Leggi: Gauguin e la Cina: due percorsi in mostra a Catania

Apertura straordinaria del Palazzo degli Elefanti

La notizia che richiama l’attenzione dei cittadini e dei turisti: il Palazzo degli Elefanti rimarrà aperto al pubblico questa domenica 12 gennaio 2020. Un’apertura del tutto in via straordinaria, in occasione della Festa di S. Agata.

Leggi: Catania, nuova apertura straordinaria del Palazzo degli Elefanti: gli orari di visita

Serata al Cinema: Zalone, Hammamet e molto altro

Se le condizioni meteo non permettono di fare gite fuori porta, certamente un modo per non restare a casa è quello di andare al cinema e rilassarsi mentre viene proiettato il film.

Raramente capiterà di trovare una programmazione del genere, soprattutto per quanto riguarda i film italiani. In testa c’è il film di Checco Zalone, Tolo Tolo, il quale ha diviso la critica, accompagnato dalla nuova uscita che sembra promettere bene: Hammamet, pellicola dedicata all’esilio di una delle figure più discusse della politica italiana, Bettino Craxi; a interpretare il defunto leader socialista e presidente del Consiglio è un fenomenale Pierfrancesco Favino.

Tra i film sul grande schermo spunta anche il Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni, stavolta, nel ruolo di Geppetto. Segue anche la rivisitazione cinematografica del romanzo di Louisa May Alcott, Piccole Donne, con un cast di giovani attori a cui però non manca il talento: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen e Timothée Chalamet.