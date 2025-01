A partire dal 1° febbraio, i pensionati di Catania e della provincia, potranno ritirare le proprie pensioni con le diverse modalità di erogazione predisposte. Poste Italiane ha studiato soluzioni per garantire sicurezza, comodità e tempi di attesa ridotti negli uffici postali.

Ritirare la pensione e farlo in sicurezza

Come comunicato dall’azienda Poste Italiane, a partire da sabato 1 febbraio, il ritiro della pensione sarà effettuabile in tutti i 128 uffici dislocati nel territorio della provincia di Catania. I pensionati potranno ritirare la somma dovuta direttamente agli sportelli oppure usufruire dell’accredito su conto BancoPosta, libretto di risparmio o Postepay Evolution. Chi possiede una carta di debito associata a conti e libretti, potrà prelevare in contanti dai 118 sportelli automatici Postamat presenti sul territorio, evitando le code agli sportelli fisici.

Proprio per i possessori di carte di debito associate a conti e libretti, l’azienda ha predisposto un sistema di sicurezza offrendo gratuitamente una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro annui sui furti di denaro subiti nelle due ore immediatamente successive al prelievo del contante, sia presso gli sportelli postali che dagli sportelli automatici Postamat.

Ritiro pensioni: i consigli per evitare le code

Per evitare lunghe file presso gli uffici postali e tempi di attesa eccessivi, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, di recarsi a ritirare la pensione preferibilmente in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, optando per i giorni successivi ai primi del mese. Seguendo questi consigli, sarà possibile ridurre i tempi di attesa e rendere più agevole il ritiro della pensione in tutta la provincia.