Meteo Sicilia Weekend: Il fine settimana si presenterà tipicamente invernale, con un’evoluzione meteorologica che vedrà una giornata di sole e cielo sereno venerdì 31 gennaio, seguita da una possibile presenza di piogge leggere nella giornata di sabato 1 febbraio. Gennaio si concluderà dunque nel migliore dei modi, mentre febbraio inizierà con condizioni caratterizzate da nuvolosità che interesseranno i due giorni successivi. Tuttavia, si tratterà di piogge di debole intensità, senza fenomeni temporaleschi significativi o pericolosi, il che consentirà di uscire senza particolari disagi. Di seguito, il dettaglio del meteo per ciascun giorno di questo fine settimana.

Meteo Sicilia, venerdì 31 gennaio

La giornata di oggi sarà segnata dal sole in tutta l’isola, solo alcune città, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani, saranno coperte da qualche nuvola, che però non prevede di portare con sé piogge. Le temperature saranno stabili e omogenee in tutto il territorio: le città più calde saranno Catania e Siracusa, con una massima di 19 gradi; invece la città più fredda è Enna con una massima di 13 gradi ed una minima di 0 gradi.

I venti saranno deboli e moderati, dunque impercettibili e non creeranno fastidi, mentre le probabilità di pioggia saranno davvero basse.

Meteo Sicilia, sabato 1 febbraio

L’Isola sarà prevalentemente coperta da nuvolosità, con il sole che si farà vedere solo parzialmente nelle province di Agrigento, mentre nelle zone di Catania e Siracusa sono previste deboli piogge.

Le temperature registreranno un abbassamento, con un clima più freddo rispetto ai giorni precedenti. Palermo sarà la città più calda, con una massima di 16 gradi, mentre Enna registrerà la temperatura più bassa, con una massima di 9 gradi e una minima di 2 gradi.

Il vento si manterrà moderato, senza creare particolari disagi, mentre le probabilità di pioggia aumenteranno considerevolmente, con un’incidenza che si attesterà tra il 50% e il 70%

Meteo Sicilia, domenica 2 febbraio

La giornata di domenica sarà caratterizzata da schiarite su parte dell’isola, con nuvolosità sparsa che non darà luogo a piogge significative. Tuttavia, alcune città, tra cui Agrigento, Caltanissetta, Messina e Trapani, potrebbero essere interessate da temporali. In questo modo, l’isola si presenterà divisa in due, con condizioni meteorologiche contrastanti.

Il clima sarà quindi diverso in quasi tutta l’isola: la città più calda è Siracusa con 19 gradi, mentre la più fredda sarà Enna con una massima di 11 gradi ed una minima di 5.

I venti saranno ancora moderati, mentre le probabilità di pioggia saranno molto alte nelle città in cui sono previsti temporali, mentre nel resto dell’isola saranno molto basse.