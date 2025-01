Ponte sullo Stretto: va avanti l’iter sul progetto e la parola è passata al Comitato Scientifico che, con una nota, ha ribadito la fattibilità tecnica del progetto. L’ Organo, composto dalle 9 discipline legate, fondamentali per la realizzazione dell’opera, Geologia, Geotecnica, Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria del Vento, Scienza delle Costruzioni, Ingegneria Strutturale), aveva già espresso il proprio parere favorevole a gennaio 2024.

Le 68 osservazioni illustrate non risultano essere in contraddizione tra loro e verranno approfondite in sede di progettazione esecutiva. Per gli esperti, il Ponte sullo Stretto rappresenta uno dei progetti più studiati al mondo con un patrimonio di dati formidabile.

Ponte sullo Stretto: Webuild lavora al progetto definitivo

Il parere del Comitato Scientifico è, dunque, un altro tassello per l’iter che porterà all’inizio dei lavori per la realizzazione.

In un’ intervista rilasciata a Rai2, alla trasmissione Restart, Pietro Salini, ad di Webuild ha affermato che il progetto definitivo arriverà entro febbraio. “Le competenze tecniche ci sono e le persone sono pronte, è una scelta essenzialmente politica“.