Nell’ambito dell’operazione denominata “Dusmet“, il 27 gennaio, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, nei confronti di 8 persone, accusate di furto aggravato di autovetture e di estorsione attuata tramite il metodo del “cavallo di ritorno”.

L’ indagine ha tratto origine dal diffuso e radicato fenomeno dei furti di autovetture correlato, che avveniva in modo sistematico, seguito dalla richiesta di denaro, fatta pervenire ai proprietari del veicolo, al fine di ottenere la restituzione del mezzo

Si è avuto modo di constatare, inoltre, come gli autori dei reati, abbiano operato, con una tecnica finalizzata a rendere complessa la loro identificazione, ovvero secondo uno schema basato sulla suddivisione dei compiti e sull’alternarsi degli autori nell’arco della medesima giornata, con nuclei di due o tre soggetti di volta in volta, in tutto o in parte diversi da quelli precedenti.

I nomi degli arrestati

L’ ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa in data 23.01.2025 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, è stata emessa nei confronti di:

– MAUGERI Salvatore (classe 1996);

– VENUTO Salvatore (classe 1997);

– SANTAPAOLA Antonino (classe 1984);

– BONACCORSI Gianluca (classe 1992);

– BALSAMO Antonio (classe 1980);

– LINGUAGLOSSA Giuseppe (classe 1999);

– LO PRESTI Francesco (classe 2002);

– PRIVITERA Danilo (classe 2000).

Di seguito, le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza delle zone interessate.