Eventi Catania: Gennaio 2025 volge al termine, ma c’è ancora un weekend da vivere a pieno. A Catania, il fine settimana del 25 e 26 gennaio offre una vasta gamma di eventi per tutti i gusti. Scopriamo insieme alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma sul territorio catanese.

Eventi Catania: Vintage Market

Questo sabato e domenica, 25 gennaio e 26 gennaio, presso Piazza Scammacca si terrà il Vintage Market, un evento estremamente amato dagli appassionati di moda vintage e di second hand di Catania e dintorni, l’evento è organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla.

Le due giornate saranno ottime per scoprire capi unici, accessori di lusso e chicche appartenenti ad altri tempi. All’evento parteciperanno diversi vintage resellers, pronti ad offrire ai visitatori una selezione speciali di pezzi ricercati e autentici, ciascuno con il proprio stile unico, un’opportunità unica per cambiare stile e vestiario.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, il vintage market sarà aperto ai seguenti orari:

sabato: dalle 15 alle 22;

Domenica: dalle 11:30 alle 20.

Eventi Catania: “Musica per una santa giovinetta”

Il 25 gennaio alle ore 20:00, il Santuario San Michele Arcangelo ai Minoriti di Catania ospiterà il concerto “Musica per una Santa Giovinetta”, organizzato dall’Associazione Musicale Etnea. L’evento, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata e l’Arcidiocesi di Catania, si inserisce nella tradizione agatina, offrendo un’esperienza musicale in omaggio alla patrona della città.

Il programma, eseguito dalla mezzosoprano Haruna Naga e dagli Archi dell’Ensemble Etna Contemporanea, spazierà dal barocco al primo Novecento, includendo brani celebri come il Divertimento in D major K. 136 di Mozart, Ombra mai fu di Haendel, il Panis Angelicus di Franck e l’Ave Maria di Caccini, fino alle Antiche danze per liuto di Respighi e la Saint Paul Suite Op.29 di Holst. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Visite guidate alla mostra fotografica Namastè

Per tutto il mese di gennaio, ogni sabato alle 18:00 e ogni domenica alle 10:30, sarà possibile partecipare a un tour guidato della mostra Namaste, ospitata nella suggestiva cornice di Palazzo della Cultura. L’esposizione, che si estende su oltre 1000 metri quadri, presenta quasi 200 immagini e offre un’esperienza immersiva nel cuore dell’India.

Guidati da Emanuele Carpenzano e Francesca Giuffrida, i visitatori potranno vivere un viaggio multisensoriale, tra odori, suoni, colori e fotografie che raccontano la cultura e le atmosfere indiane. L’ingresso è libero, e la mostra è aperta tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30; la domenica dalle 10:00 alle 13:00.