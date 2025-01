È, forse, la “tendenza” del momento dei malintenzionati, e camminando per le strade della città di Catania lo si può intuire. Molti parcometri per poter parcheggiare nelle strisce blu sono stati vandalizzati. Si tratta di una “pratica” che va avanti già da tempo. Circa quindi giorni fa, il presidente di AMTS, Giacomo Bellavia, aveva lanciato l’allarme.

La redazione di LiveUniCT è andata a indagare per monitorare lo stato dei parcometri presenti in città, alcuni ancora non funzionanti.

Parcometri senza batterie

Secondo quanto verificato, non si tratta di vandalismi visibili esternamente, come accadde alcuni anni fa, quando venivano fatti esplodere. I malintenzionati sono, adesso, interessati a sottrarre le batterie dai dispositivi. Molti parcometri risultano, infatti, senza alcun danno all’esterno ma totalmente spenti. Il fenomeno è diffuso non in un solo quartiere ma in tutto il territorio del capoluogo etneo.

Parcometri non funzionanti a Borgo-Sanzio

Una delle zone prese di mira sembra sia quella di Borgo-Sanzio. In base alle segnalazioni pervenute e dopo aver constatato sul luogo, il parcometro in via Raffaello Sanzio, situato davanti Parco Falcone, risulta non funzionante. Discorso analogo per un’ altra colonnina nei paraggi, esattamente in via Cagliari.

Fortunatamente, molti degli utenti hanno potuto usufruire del nuovo parcheggio Sanzio, aperto parzialmente e, temporaneamente, a titolo gratuito.

Parcometro spento in via Clementi

Un’ altra verifica è stata fatta in via Gesualdo Clementi, prima di giungere in piazza Dante. Anche in questo caso, il parcometro non dà segni di vita. Si potrebbe trattare, forse, di un nuovo caso di vandalismo o bisogna solo attendere il ripristino. Le altre colonnine in zona, come quelle in via Santa Maddalena o in piazza Dante, sono regolarmente in funzione.

L’ avviso di AMTS

Atti che sicuramente stanno creando un danno sia all’utenza che all’azienda. Negli avvisi affissi sui parcometri non funzionanti, AMTS scrive: “Scusandoci per il disagio, durante il periodo di tempo necessario per i ripristini, ti invitiamo a usare gli altri sistemi di pagamento disponibili (tramite app per smartphone o presso tabacchini)”.

Casi segnalati già nel periodo natalizio

Non si tratta di un fenomeno degli ultimi giorni. In base a delle segnalazioni pervenute alla redazione di LiveUniCT, già nel periodo natalizio sono stati riscontrati dei vandalismi, precisamente nelle vie Salvatore Tomaselli e Androne.

Bellavia ha definito questi vandalismi come un “fenomeno di impatto sociale”.

Non solo parcometri

Gli atti di vandalismo non si sono limitati solo ai parcometri delle strisce blu. Sembra, infatti, che siano state prese di mira anche le colonnine per le stazioni delle biciclette e del servizio di bike sharing.

Dai primi atti vandalici fino a oggi, si contano circa un centinaio di dispositivi danneggiati, alcuni ancora in fase di ripristino.

I cittadini propongono dei sistemi di videosorveglianza al fine di contrastare il grave fenomeno e AMTS ha chiesto supporto all’amministrazione comunale.