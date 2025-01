L’allerta meteo in Sicilia, con livelli di rischio idrogeologico rosso e arancione in diverse aree, ha portato a misure precauzionali per la sicurezza della mobilità. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha lanciato un appello ai cittadini siciliani: “Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità per l’allerta meteo in alcune aree della regione e a spostarsi solo se strettamente necessario”.

Limitazioni al traffico ferroviario

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha annunciato la chiusura di diverse tratte ferroviarie a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Tra le linee temporaneamente chiuse figurano la Siracusa-Caltanissetta, la Caltanissetta-Agrigento, la Palermo-Dittaino e la Catania-Caltagirone. Oltre a queste chiusure, sono previste riduzioni di offerta per i collegamenti Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento.

Per la tratta Piraineto-Marsala, i primi treni del mattino saranno soppressi.

Appello alla prudenza per i viaggiatori

L’assessore Aricò ha ribadito l’importanza di limitare gli spostamenti alle situazioni strettamente necessarie. “Queste chiusure e limitazioni sono essenziali per proteggere la sicurezza dei cittadini. Chiediamo la massima collaborazione e invitiamo i viaggiatori a consultare le informazioni sullo stato delle linee prima di intraprendere qualsiasi viaggio“. I passeggeri sono incoraggiati a monitorare gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di Rfi e le comunicazioni delle autorità locali.