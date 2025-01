Nelle prime ore della mattina del 17 gennaio, la Sicilia ha registrato picchi di precipitazioni significative, con particolare intensità a Linguaglossa e nel messinese, nonché sulle zone del versante orientale dell’isola. Secondo quanto comunicato dal dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, il fenomeno piovoso è ora in fase di attenuazione. Tuttavia, le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire tempestivi interventi in caso di peggioramenti.

Le dichiarazioni del dipartimento di Protezione Civile

“Le precipitazioni più intense si sono registrate nella notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto a Linguaglossa, nel messinese e in altre zone del versante orientale dell’isola”, ha dichiarato il dipartimento di Protezione Civile, che ha anche sottolineato come, nonostante l’entità dei fenomeni, le criticità riscontrate siano state di lieve entità. “Episodi isolati, come la caduta di piccoli massi sulle strade, non hanno causato significativi disagi alla viabilità.”

L’allerta meteo persiste

La Protezione Civile ha attivato il sistema di emergenza regionale, che ha visto l’intervento tempestivo dei centri operativi comunali (Coc) e dei volontari, i quali sono stati organizzati per monitorare e intervenire prontamente sul territorio. Nonostante l’attenuazione dei fenomeni, gli esperti avvertono che non si possono escludere ulteriori peggioramenti nelle prossime ore, con possibilità di precipitazioni intense e localizzate. “Non si possono escludere peggioramenti nelle prossime ore, con possibili precipitazioni di forte intensità, anche localizzate e caratterizzate da una distribuzione casuale”, ha concluso la nota del dipartimento.