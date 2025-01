A seguito dell’allerta meteo della Protezione civile, diramata ieri, che prevede allerta rossa per la Sicilia orientale e arancione per quella occidentale, sono state chiuse le scuole a Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Nonostante l’allerta sia arancione, le scuole son chiuse anche in alcune province di Agrigento e Palermo. Il rischio maggiore di piogge intense è nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Alle piogge si unisce il vento forte che può arrivare fino a 30 chilometri orari. L’allerta, scattato ieri, vale fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 17.

Quali sono le previsioni

“Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni – si legge nel bollettino di protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.”

Scuole chiuse nelle zone a rischio

Non appena è stata diramata l’allerta rossa, alcuni comuni hanno prontamente deciso di chiudere le scuole e sospendere le attività. Lo stop riguarda le città di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna e parte della provincia di Agrigento.

A Catania chiusi anche i cimiteri ed i parchi

Il sindaco Enrico Trantino, oltre ad aver disposto della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ha anche chiuso gli impianti sportivi comunali, i Cimiteri, il Giardino Bellini, tutti i Parchi Comunali e, inoltre ha emesso la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria), ed infine il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

Chiuse anche le aule universitarie dell’Università di Catania, sospeso il servizio ferroviario della Fce, la ferrovia circumetnea mentre ritardi sono annunciati all’aeroporto di Catania.

Anche Acireale decide di chiudere scuole, impianti sportivi, villa comunale, Cimitero, Centro rifiuti e cittadella del carnevale ed il sindaco invita i cittadini alla massima prudenza.

Siracusa

Il sindaco Francesco Italia ha emesso nella giornata di ieri, un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi di asili comunali. Ha inoltre provveduto alla chiusura dei mercati, parchi pubblici, Parco archeologico della Neapolis, impianti sportivi pubblici, cimitero comunale ed il Castello Maniace. Il provvedimento è valido per tutta la giornata di domani o, comunque, fino al cessato allarme. Sarà operativo Centro operativo comunale per il coordinamento delle attività di protezione civile.

Messina, Ragusa, Agrigento, Enna e Caltanissetta

Scuole chiuse anche a Messina, Caltanissetta ed Enna. In quest’ultimo l’ordinanza riguarda scuole, asili nido, università, strutture sportive all’aperto, ville e giardini e cimitero. Medesima scelta ad Agrigento e nella provincia dove ordinanze sono state emanate dai sindaci di Sciacca, Menfi, Ribera, Naro, Siculiana, Porto Empedocle, Grotte, Comitini, Montallegro, Santa Elisabetta, Palma di Montechiaro, Licata, Favara e Canicattì. A Ragusa e provincia scuole chiuse.

Linee ferroviarie sospese

Sempre a causa del maltempo le linee ferroviarie sono interrotte. Fra le varie chiusure previste, vi sono le linee: Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone. Inoltre saranno ridotte le offerte nelle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento, mentre i primi treni del mattino saranno soppressi nella linea Piraineto-Marsala.