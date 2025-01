Con il 2024 si conclude l’anno che ha visto la regione di Saimaa, situata nel cuore della Finlandia orientale, essere insignita del titolo di “Regione Europea della Gastronomia”. Un riconoscimento prestigioso attribuito annualmente dall’Igcat (Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo), che celebra le peculiarità gastronomiche, culturali e turistiche di diverse regioni europee, stimolando creatività, innovazione e sostenibilità. Questo titolo, che si sposterà in Italia nel 2025, ha reso Saimaa protagonista sulla scena internazionale.

Sicilia: la nuova regina della gastronomia europea 2025

Nel 2025, il titolo di “Regione Europea della Gastronomia” passerà in Italia, con la Sicilia che avrà l’onore di rappresentare il nostro paese. Un riconoscimento che conferma la ricchezza e la varietà del patrimonio gastronomico siciliano, caratterizzato da una straordinaria diversità di prodotti e tradizioni culinarie. Questo risultato segna un momento storico, poiché la Sicilia è la prima regione italiana ad ottenere questo prestigioso titolo.

La candidatura della Sicilia è stata sostenuta e promossa da numerosi attori locali, tra cui il Consorzio Dos Sicilia e il Consorzio di Tutela dei Vini della Doc Sicilia, che hanno lavorato in sinergia per presentare un dossier ricco di proposte innovative. Questo riconoscimento arriva anche grazie alla collaborazione con il Consorzio del Cioccolato di Modica e diverse scuole alberghiere del territorio, che hanno messo in evidenza la qualità dei prodotti e le esperienze gastronomiche uniche offerte dall’isola.

La giuria dell’gcat

La giuria dell’Igcat ha espresso una raccomandazione ufficiale a favore della Sicilia, confermando la solidità e l’eccellenza della sua candidatura. Questo riconoscimento è dovuto alla straordinaria qualità e varietà dei prodotti gastronomici siciliani, che spaziano dai suoi celebri vini ai prodotti tipici come il cioccolato di Modica, l’olio d’oliva e i freschissimi pesci del mare Mediterraneo. A questi si aggiungono le ricche esperienze enogastronomiche che la regione è in grado di offrire, grazie a una tradizione culinaria che unisce il gusto e la cultura, in perfetta sintonia con l’ambiente naturale dell’isola.

La Sicilia, con il suo patrimonio culinario unico, il fascino delle sue tradizioni millenarie e l’ospitalità calorosa della sua gente, si prepara a svolgere un ruolo fondamentale nel panorama gastronomico europeo. In questo contesto, la nostra Isola non sarà solo una meta di viaggio, ma un’esperienza sensoriale a 360 gradi, dove ogni piatto racconta una storia, ogni ingrediente è una tradizione e ogni visita un’opportunità di scoperta.