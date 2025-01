Bonus Bollette 2025: nel 2025 è attivo il bonus bollette, una misura pensata per supportare le famiglie Italiane nell’affrontare l’aumento dei costi di elettricità e gas. Questo incentivo unisce i precedenti bonus sociali luce e bonus acqua e gas, gestiti dall’Autorità per l’energia ARERA, e si applica direttamente sulle bollette. L’accesso ai bonus è legato all’ISEE del nucleo familiare e offre un sostegno economico concreto, riducendo i costi delle utenze per chi si trova in difficoltà economica. Il bonus viene concesso per 12 mesi rinnovabili, a partire dal 1° gennaio 2025, e può essere applicato su una sola fornitura per uso domestico per ogni tipo di servizio.

Bonus bollette: requisiti ISEE e forniture

Per accedere al bonus nel 2025, l’ISEE deve essere:

Inferiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico.

euro per famiglie con massimo Inferiore a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico

Il diritto al bonus dipende anche dalle caratteristiche della fornitura, che può essere diretta o condominiale.

Fornitura diretta:

Il contratto per luce, gas o acqua deve essere intestato a un membro del nucleo ISEE.

per luce, gas o acqua deve essere a un membro del nucleo ISEE. La fornitura deve avere una tariffa domestica .

. La fornitura deve essere attiva o sospesa per morosità.

Fornitura centralizzata:

La fornitura condominiale di gas o acqua deve essere utilizzata in locali abitativi e deve essere attiva.

di gas o acqua deve essere utilizzata in locali abitativi e deve essere attiva. Per il servizio idrico centralizzato, il nucleo familiare deve essere intestatario di una fornitura elettrica attiva e domestica.

Bonus bollette nel 2025: come funziona

Il bonus bollette per il 2025 è uno sconto applicato direttamente sulle bollette di luce, gas e acqua per i cittadini che soddisfano i requisiti. Il suo valore è variabile e dipende da diversi fattori, tra cui:

Categoria d’uso: Rilevante per il bonus gas, che varia in base all’uso del gas (es. riscaldamento, cottura). Zona climatica: Questo fattore influenza l’importo del bonus gas, in quanto le diverse zone climatiche possono comportare consumi energetici differenti. Numero di componenti familiari: Per il bonus elettrico e gas, il calcolo del bonus dipende dal numero di persone a carico, come indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Come viene calcolato il bonus

Il calcolo del bonus viene effettuato in automatico dal Sistema Informativo Integrato (SII), la piattaforma che gestisce i dati dei contratti di energia e gas in Italia, oppure dal Gestore idrico per quanto riguarda il bonus acqua. Una volta verificati i parametri necessari, il sistema accredita automaticamente l’importo spettante in bolletta.

Bonus sociale elettrico

Il bonus sociale elettrico per disagio economico nel 2025 si applica alle famiglie con un ISEE sotto la soglia prevista e dipende dal numero di componenti del nucleo familiare. ARERA ha aggiornato gli importi per il periodo che va dal 1° trimestre 2025 fino al 31 dicembre 2025.

Ecco i dettagli sugli importi del bonus:

Famiglie con 1-2 componenti : Bonus totale annuo: 167,90 Euro Bonus giornaliero: 0,46 Euro Bonus mensile: 13,8 Euro

: Famiglie con 3-4 componenti : Bonus totale annuo: 219,00 Euro Bonus giornaliero: 0,60 Euro Bonus mensile: 18,25 Euro

Questi importi sono applicati automaticamente in bolletta e sono destinati a ridurre il costo dell’elettricità per le famiglie che soddisfano i requisiti di disagio economico, in base al numero di componenti e alle tariffe stabilite da ARERA.

Bonus gas

Il bonus sociale gas varia ogni trimestre e dipende da diversi fattori, come la stagione e l’uso del gas (ad esempio, riscaldamento, cottura, acqua calda). Gli sconti in vigore nel I trimestre 2025 (1° Gennaio 2025 – 31 Marzo 2025) sono quelli riportati nella tabella:

Bonus acqua

Il bonus sociale acqua offre uno sconto che garantisce 50 litri di acqua al giorno per abitante. Per esempio, per una famiglia di 4 persone, l’agevolazione corrisponde a 200 litri al giorno. Tuttavia, l’importo del bonus può variare poiché dipende dalle tariffe del gestore idrico locale. Tuttavia, utenti possono verificare il valore del bonus consultando il sito del proprio gestore o contattando il call center di ARERA al numero verde 800 166 654, o all’indirizzo e-mail: info@arera.it, che potrà fornire assistenza nella verifica della correttezza dell’agevolazione applicata.

Bonus bollette: come ottenerlo

Il bonus bollette non richiede una domanda specifica da parte dei beneficiari. Viene accreditato automaticamente sulle bollette di luce, acqua e gas per i cittadini che hanno una fornitura diretta. Non è necessario presentare alcuna richiesta, ma è fondamentale aver inviato la DSU all’INPS per ottenere l’attestazione ISEE aggiornata ogni anno.

Se l’ISEE e le caratteristiche delle forniture soddisfano i requisiti di ammissibilità, il bonus verrà riconosciuto per un periodo di 12 mesi, con possibilità di rinnovo.

Invece, per ottenere il bonus sociale acqua e gas nel caso di fornitura centralizzata, i cittadini beneficiari devono inviare il codice PDR (Punto di Riconsegna) al Sistema Informativo Integrato (SII).