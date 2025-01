Meteo Sicilia: La Sicilia si prepara a un weekend di variazioni climatiche significative. Se avete in programma attività all’aperto, approfittate del venerdì e del sabato per godere del sole e delle temperature miti. Domenica, invece, è meglio organizzarsi per attività al chiuso, specialmente a Catania e nelle zone settentrionali della Sicilia, dove il peggioramento sarà più evidente.

Meteo Sicilia, venerdì 10 gennaio

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica su tutta la regione. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime che oscilleranno tra i 16°C e i 21°C, mentre le minime si attesteranno tra i 6°C e i 12°C. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione verso ovest nel corso della giornata. I mari risulteranno da mossi a molto mossi.

In particolare, Catania e provincia, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con temperature massime intorno ai 20°C e minime attorno ai 10°C. Condizioni ideali per passeggiate all’aperto, grazie anche ai venti deboli dai quadranti sud-occidentali.

Meteo Sicilia, sabato 11 gennaio

Permane il campo di alta pressione, garantendo tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sicilia. Le temperature massime saranno comprese tra i 16°C e i 21°C, mentre le minime varieranno tra i 7°C e i 12°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali.

Domenica 12 gennaio

Si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di una perturbazione che porterà un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse, più probabili nelle zone interne e settentrionali dell’isola. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime tra i 14°C e i 19°C e minime tra i 6°C e i 10°C. I venti tenderanno a rinforzare dai quadranti settentrionali, contribuendo a un ulteriore calo termico. I mari diventeranno molto mossi, specialmente lungo le coste esposte.

Catania e provincia, nuvolosità in aumento fin dal mattino, con possibili piogge sparse soprattutto nelle aree collinari e interne. Le temperature caleranno leggermente, con massime intorno ai 18°C