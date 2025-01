Bonus fotovoltaico 2025: rappresenta una grande opportunità per chi desidera risparmiare installando un impianto fotovoltaico nella propria abitazione. Con detrazioni fiscali vantaggiose e opzioni personalizzate per diverse categorie di utenti, questa misura è uno dei principali strumenti per favorire la transizione energetica e ridurre così i costi di installazione.

Detrazioni e requisiti per il bonus fotovoltaico 2025

Nel 2025, il Bonus ristrutturazione permette di ottenere una detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di 96.000 euro per impianti fotovoltaici fino a 20 kW. Questo incentivo copre installazioni su strutture preesistenti, impianti con sistemi di accumulo e interventi effettuati durante lavori di ristrutturazione o in modo autonomo.

Le principali categorie di beneficiari includono privati, condomini, enti non commerciali, imprese e professionisti. La detrazione si suddivide in 10 quote annuali di pari importo. Tuttavia, per le seconde case le agevolazioni sono meno generose: la detrazione scende al 36% e il limite di spesa si riduce a 48.000 euro.

Documenti necessari per il bonus fotovoltaico 2025

Per accedere all’incentivo è necessario predisporre specifici documenti:

Bonifico parlante: strumento di pagamento tracciabile che include i dettagli della transazione per interventi di riqualificazione.

Relazione tecnica: certificazione di un professionista abilitato che attesta la conformità dei lavori alle normative e la congruità delle spese.

Attestato di Prestazione Energetica (APE): documento obbligatorio che fornisce informazioni sull'efficienza energetica dell'edificio.

Scheda tecnica ENEA: da trasmettere entro 90 giorni dal completamento dei lavori.

Superbonus 65%: fotovoltaico per condomini

Il Superbonus 65% resta una delle agevolazioni più vantaggiose nel 2025, particolarmente per installazioni in ambito condominiale. Per accedervi, i lavori devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche e includere interventi trainanti, come:

Isolamento termico degli edifici.

Sostituzione degli impianti di riscaldamento.

Interventi antisismici.

Gli interventi trainati, come l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnine per veicoli elettrici e l’eliminazione di barriere architettoniche, sono ammessi solo se abbinati a uno degli interventi trainanti.