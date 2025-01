Venerdì 10 gennaio 2025, alle ore 22:00, il Nü Land di Catania ospiterà un evento musicale imperdibile: la Jovanotte – Jovanotti Official Tribute Band, che porterà sul palco uno spettacolo esplosivo, dedicato alla musica di Jovanotti, uno degli artisti più amati e iconici della scena musicale italiana. La band tributo, composta da musicisti di grande talento, proporrà una selezione dei suoi più grandi successi, offrendo ai presenti una serata all’insegna della buona musica, del divertimento e della spensieratezza.

In live tutti i successi di Jovanotti

La Jovanotte, ufficialmente riconosciuta come la tribute band di Jovanotti, ha il compito di riproporre dal vivo la magia delle canzoni che hanno segnato la carriera di Lorenzo Cherubini. Da “L’Ombelico del Mondo” a “A te”, passando per “Penso Positivo”, “Serenata Rap” e “Tutto è Come Deve Essere”, il concerto proporrà un ampio repertorio pronto ad abbracciare diversi decenni della carriera di Jovanotti. Ogni canzone sarà un inno alla vita, al pensiero positivo e all’amore, temi che hanno sempre caratterizzato il suo percorso musicale. Un’esperienza che farà cantare e ballare anche i fan più fedeli, ma che saprà anche coinvolgere chi si avvicina per la prima volta al suo universo musicale.

After Party anni ’90: la festa continua!

Non finisce qui! Dopo il concerto, il divertimento proseguirà con un imperdibile After Party Anni ’90, dove i fan potranno continuare a ballare fino a tarda notte sulle hit più indimenticabili di quel decennio. Le canzoni più iconiche degli anni ’90, dai grandi successi della dance a quelle del rock e della musica pop, accompagneranno i presenti in un viaggio nel tempo. Sarà l’occasione perfetta per scatenarsi al ritmo delle canzoni che hanno segnato un’epoca, in un’atmosfera coinvolgente e allegra.

Biglietti e Prezzi

Non perdere questa occasione unica di vivere una serata di musica dal vivo con la Jovanotte, una delle migliori tribute band in circolazione. I biglietti sono disponibili online a partire da €10. Acquistali subito e preparati a vivere una serata indimenticabile al Nü Land di Catania!