Meteo Epifania: l’anno nuovo è iniziato sotto il segno della stabilità atmosferica, con cieli prevalentemente sereni su tutta la Sicilia. Le previsioni meteo per l’Epifania 2025 confermano questa tendenza, con un tempo asciutto e soleggiato, la regione infatti continuerà a godere di condizioni atmosferiche favorevoli. La stabilità si manterrà su gran parte del territorio, anche se a partire dal 4 gennaio si registrerà un incremento della nuvolosità, con qualche possibile pioggia leggera sulle aree tirreniche, come nel messinese. Tuttavia, i fenomeni saranno di breve durata e non si prevedono effetti significativi.

L’arrivo della perturbazione e i suoi effetti limitati sulla Sicilia

La prima perturbazione del 2025 si avvicinerà alla Sicilia nei prossimi giorni, spinta da una circolazione depressionaria proveniente dal centro Europa. L’ingresso di correnti umide atlantiche causerà un lieve aumento della nuvolosità, accompagnato da qualche pioggia intermittente sulle zone tirreniche e sull’entroterra montuoso siciliano. In particolare, sabato 4 gennaio sono previste piogge più frequenti nel messinese tirrenico, ma anche brevi rovesci potrebbero interessare l’area etnea e il palermitano. In generale, però, la Sicilia non subirà grossi disagi meteorologici, con fenomeni locali e di breve durata, senza un impatto significativo sul normale svolgimento delle festività.

Meteo Epifania: ritorno del bel tempo e temperature miti

Già da domenica 5 gennaio, la situazione meteorologica migliorerà notevolmente, grazie all’arrivo di un anticiclone subtropicale che garantirà cieli sereni e una graduale risalita delle temperature. L’Epifania si prospetta come una giornata di sole, con un rialzo termico che porterà le massime fino a 19-20°C nelle città di Catania e Palermo. In particolare, Catania godrà di temperature che si avvicineranno ai 20°C, mentre ad Agrigento si manterranno intorno ai 16-17°C. Le temperature più elevate sono attese nel capoluogo palermitano, dove si potranno raggiungere i 19-21°C, con cieli completamente sereni. In sintesi, il meteo dell’Epifania prevede condizioni ottimali per godere delle festività all’aperto, con sole e temperature gradevoli.