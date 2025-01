La Regione Sicilia ha pubblicato il bando «Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture», una misura che si inserisce nell’ambito della priorità 1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 intitolata «Una Sicilia più competitiva ed intelligente». Questo avviso, rivolto alle imprese siciliane, mira a incentivare lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità di ricerca, l’introduzione di tecnologie avanzate e il miglioramento delle infrastrutture dedicate all’innovazione.

Un finanziamento da 72 milioni di euro

Con una dotazione iniziale di 68,2 milioni di euro, il bando offre anche la possibilità di un incremento delle risorse fino a oltre 72 milioni di euro. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dichiarando: «Manteniamo la promessa di avviare entro la fine dell’anno un’importante misura di sostegno alla ricerca e all’innovazione. Questo dimostra l’impegno concreto del governo Schifani per il rafforzamento del tessuto produttivo siciliano».

Progetti innovativi e obiettivi strategici

Il bando supporta due principali tipologie di interventi: la creazione e l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca e la realizzazione di laboratori per test e sviluppo di innovazioni. I progetti devono avere un importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, offrendo un ampio margine per idee ambiziose. L’obiettivo è creare un ecosistema innovativo in grado di rilanciare la competitività regionale e attrarre investimenti, puntando sulla valorizzazione delle risorse locali e l’introduzione di tecnologie avanzate.