Lavoro Catania: numerose aziende, tra cui multinazionali e realtà locali, sono alla ricerca di nuovi talenti da inserire nei loro team. Per chi è in cerca di un impiego stimolante, oggi vengono presentate tre interessanti offerte per la posizione di addetto vendite. Le aziende offrono un ambiente professionale, possibilità di crescita e formazione continua. Di seguito tutti i dettagli delle posizioni aperte, i requisiti richiesti e le opportunità di crescita.

Lavoro Catania: addetto vendite per IKEA

Il negozio di mobili e oggettistica per la casa svedese è alla ricerca di un addetto/a vendita per l’area accessori del punto vendita di Catania.

L’azienda ricerca una figura che:

ami il contatto con i clienti e si relazioni con loro senza alcuna difficoltà, in modo cortese e amichevole e abbia la passione per il design e l’arredamento;

esperienza pregressa in vendita o in attività a contato coi clienti;

Diploma di scuola superiore;

Predisposizione relazionale e d’ascolto al cliente.

Le mansione di cui la figura ricercata si occuperà saranno le seguenti;

assistenza ai clienti, identificando esigenze e consigliando le soluzioni di arredo che più soddisfano i loro bisogni;

massimizzare la vendita, tenendo la tua area di responsabilità pulita, ordinata, correttamente prezzata e che rispetti gli standard di qualità;

analizzare e gestire gli spazi di vendita.

Ikea offre un contratto di 6 mesi, part time di 20 ore settimanali con possibilità di proroga.

Lavoro Catania: addetto vendite Leroy Merlin

L’azienda francese specializzata nella vendita di articoli per bricolage, fai da te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagni, è alla ricerca di una figura di addetto/a vendite per il suo punto vendita di Catania.

L’azienda propone un’organizzazione lavorativa che prevede 5 giorni alla settimana, con turni ben pianificati e programmati con un mese di anticipo. Tra i vantaggi offerti ai dipendenti ci sono sconti esclusivi su alcuni prodotti e servizi, insieme ad altri benefit che contribuiscono a migliorare l’esperienza lavorativa

Quali sono le competenze ricercate da Leroy Merlin;

Diploma e/o Laurea

forte orientamento al risultato

esperienza in assistenza diretta al cliente e/o in vendita

Lavoro Catania: Bottega Verde

Azienda specializzata nella vendita di prodotti cosmetici a base di principi naturali, è alla ricerca di un’addetta/o vendita per uno dei loro punti vendita nella città etnea.

La figura ricercata si occuperà di:

vendita assistita;

accoglienza ed assistenza al cliente;

gestione della cassa e delle attività amministrative del punto vendita;

allestimento degli spazi espositivi, sistemazione e ordine del punto vendita;

gestione e organizzazione del magazzino.

Bottega verde ricerca una figura che abbia già maturato esperienza in un ruolo simile o a contatto con il pubblico.

La figura dovrà lavorare su turni, anche in giorni festivi e weekend, il tipo di contratto offerto da Bottega verde è a tempo determinato