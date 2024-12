Il 14 gennaio prossimo, a Roma, verrà svelato il programma ufficiale delle iniziative per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, con la partecipazione del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Durante l’incontro, saranno presentati anche nuovi dettagli su collaborazioni e iniziative previste per l’anno prossimo.

Collaborazioni internazionali e preparativi

Oggi sono state annunciate importanti collaborazioni con il Museo Egizio di Torino e i Musei Vaticani, che arricchiranno il programma culturale della città. I preparativi sono ormai in fase avanzata per l’evento di apertura che si terrà il 18 gennaio ad Agrigento, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale darà ufficialmente il via alle attività per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Questo evento segna l’inizio di un anno ricco di iniziative culturali.

In occasione dell’evento, sono state presentate anche la nuova brand identity e la campagna di comunicazione che accompagneranno le iniziative. Il messaggio centrale della campagna, che recita “Lasciati abbracciare dalla cultura”, è già visibile in numerosi luoghi di grande afflusso turistico, come le stazioni ferroviarie di Milano e Roma. Inoltre, un video promozionale è già stato trasmesso sui principali canali televisivi nazionali. La campagna è stata sviluppata dalle agenzie Qubit Italy e Carmi e Ubertis Milano, vincitrici di un bando pubblicato dal Parco Archeologico di Agrigento.

Il sostegno della Regione Siciliana e l’importanza della promozione

Le risorse necessarie per la realizzazione della campagna e per la realizzazione delle attività culturali sono state fortemente volute dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con l’obiettivo di dare alla città di Agrigento la giusta visibilità. Il direttore del Parco Archeologico di Agrigento, Roberto Sciarratta, ha sottolineato che la campagna di promozione colma alcune lacune che si erano verificate, affermando l’importanza di promuovere la città in vista di eventi così significativi. La Regione, ha aggiunto, ha dimostrato grande impegno per sostenere questo percorso e garantire una visibilità duratura anche dopo il 2025.

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha espresso grande entusiasmo per l’inizio dell’anno che vedrà la città come “Capitale italiana della cultura 2025”. Ha sottolineato che l’anno sarà ricco di eventi e attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città. Micciché ha lanciato un appello alla comunità, alle istituzioni e alle associazioni locali affinché lavorino insieme per fare di Agrigento un esempio di eccellenza culturale.

Mostre e rassegne culturali

Tra le principali iniziative già annunciate, spicca la mostra “Da Girgenti a Monaco, da Monaco ad Agrigento”, che ha riportato nella città siciliana i crateri della collezione Panitteri. Oltre a questa, sono previste diverse rassegne culturali che hanno già coinvolto centinaia di cittadini, creando un forte legame tra la città e la cultura. Queste attività rappresentano solo un assaggio delle numerose iniziative che caratterizzeranno l’anno di Agrigento Capitale della cultura 2025.

Roberto Albergoni, direttore della fondazione Agrigento 2025, ha spiegato che la città dovrà diventare un “laboratorio fisico e culturale” per lasciare un’eredità tangibile anche dopo il 2025. Agrigento, ha aggiunto, dovrà risultare più interessante e dinamica, beneficiando della visibilità e degli sviluppi culturali derivanti dall’anno di capitale della cultura. Un appello alla collaborazione è arrivato anche dal presidente della fondazione, Giacomo Minio, che ha voluto tranquillizzare la comunità, ribadendo che la città è pronta per affrontare la grande sfida di essere Capitale della Cultura nel 2025.