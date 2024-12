Questa mattina, si è svolta una nuova riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. Durante l’incontro, sono state definite le misure di sicurezza in vista del concerto di Capodanno che si terrà in piazza Duomo il 31 dicembre, trasmesso in diretta su Canale 5. Alla riunione hanno partecipato tutti i vertici provinciali delle forze dell’ordine, inclusi la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia stradale, di frontiera e ferroviaria, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia locale, la Protezione Civile, l’Asp, il 118, l’Autorità Portuale e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. È stato esaminato il piano di sicurezza, comprensivo delle pianificazioni sanitarie, previste dagli organizzatori dell’evento.

Limiti di accesso

Secondo le direttive del Ministero dell’Interno, l’accesso a piazza Duomo sarà limitato a 7.600 persone, attraverso varchi di ingresso presidiati da steward, ubicati su via Etnea e su via Vittorio Emanuele II (lato municipio e lato Duomo). Anche in piazza Università, con una capienza massima di 8.000 spettatori, l’accesso sarà regolato da varchi posizionati su via Etnea e via Euplio Reina. L’area pedonale intorno agli eventi sarà ampliata per consentire il pre-filtraggio dei partecipanti. Le forze dell’ordine garantiranno la sicurezza dell’evento, con il supporto della polizia locale per la gestione della viabilità e l’Ispettorato ripartimentale delle foreste. Inoltre, saranno intensificati i controlli antincendio durante tutta la manifestazione.

Divieto di alcool e servizi di trasporto

Il Comune di Catania attiverà il Centro operativo comunale per gestire eventuali emergenze e applicare ordinanze specifiche, tra cui il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e l’uso di contenitori di vetro. Il piano sanitario prevede la presenza di un ambulatorio mobile in piazza Università, supportato da ambulanze e squadre di soccorso a piedi. Per garantire la sicurezza sulle strade, la polizia stradale intensificherà i controlli nelle principali arterie. Il Comune di Catania e l’Amts hanno predisposto un piano parcheggi con un servizio integrato di autobus urbani, mentre FCE garantirà l’apertura straordinaria della metropolitana fino alle 3 del mattino del 1° gennaio. Inoltre, i bus organizzati avranno accesso all’area portuale per il parcheggio