Sono in corso i lavori a Piazza Duomo per l’allestimento del grande palco che ospiterà il concerto di Capodanno, un evento gratuito in diretta su Canale 5, promosso dalla Regione Siciliana per valorizzare l’immagine della Sicilia a livello nazionale. L’evento rappresenta un’occasione importante per attrarre l’attenzione su Catania e sull’intera isola, offrendo una grande visibilità sul panorama nazionale.

Misure di sicurezza e accesso contingentato

Per garantire la sicurezza e gestire il previsto grande afflusso di pubblico, l’amministrazione comunale, insieme agli organi di sicurezza, ha predisposto un piano di interventi. L’ingresso a Piazza Duomo sarà limitato a 7.800 persone, con un controllo rigoroso. Per coloro che non riusciranno a entrare in piazza, sono previsti due maxi schermi con audio e video in piazza Università, dove si potrà assistere all’evento in diretta. Qui, l’ingresso sarà consentito a un massimo di 8.000 persone.

Piano di mobilità e parcheggio per il pubblico

Per facilitare gli spostamenti e la fruizione dell’evento, l’amministrazione ha predisposto un piano di trasporti e aree di sosta. I trasporti pubblici, come bus e metro, saranno attivi fino alle 3 di notte. Sono stati individuati parcheggi scambiatori nei pressi del centro storico, come Nesima, Due Obelischi, e Sanzio, facilmente collegati con la metropolitana o con le linee di autobus. L’ultima corsa degli autobus sarà alle 2:30, mentre il servizio della metropolitana resterà operativo fino alle 3 del mattino.