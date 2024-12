Meteo Sicilia: le previsioni meteo per la Vigilia e il Natale in Sicilia non promettono cieli sereni. Anzi, il tempo si preannuncia instabile e decisamente invernale. Le temperature subiranno un forte calo, portando un’atmosfera decisamente più fredda rispetto alla media stagionale. Non solo il freddo, ma anche forti venti, mari mossi e qualche precipitazione. Tutto questo creerà condizioni poco favorevoli per chi avesse in programma escursioni o attività all’aperto.

In alcune zone della Sicilia, soprattutto nelle aree interne e montane, saranno previste intense piogge e, in alcuni casi, anche nevicate. Di seguito le previsioni meteo della Vigilia e di Natale.

Meteo Sicilia, le previsioni per la Vigilia di Natale

Martedì, la pressione atmosferica sarà bassa, portando a una vigilia di Natale con un tempo piuttosto incerto. Le province situate nella parte centrale e settentrionale della Sicilia saranno le più colpite da piogge abbondanti, che potrebbero anche trasformarsi in nevicate a quote più basse, rendendo il paesaggio natalizio ancora più suggestivo. Tutte le città sicule presenteranno nubi sparse. Eccezione per Caltanisetta, Palermo, Trapani e Messina dove si verificheranno piogge e schiarite. Arriva la neve a bassa quota ad Enna, che si aggiudica il primato per la città più fredda durante la Vigilia di Natale. Per quanto concerne la città più calda sarà Siracusa con una massima di 13 gradi e una minima di 3 gradi.

Per quanto riguarda la nostra città di Catania, durante la giornata della Vigilia si avrà una massima di 12 gradi ed una minima di 7 gradi. Non saranno previste precipitazioni, ma solo qualche nube sparsa.

Meteo Sicilia, previsioni per il giorno di Natale

Mercoledì, giorno di Natale, la pressione atmosferica sarà bassa, portando un tempo instabile su gran parte della Sicilia. Previste anche per Natale, piogge e nevicate, un toco in più di magia con le cime dell’Etna tutte bianche! Previste precipitazioni per le città di Palermo, Trapani e Caltanisetta. Per quanto concerne Enna, vi saranno piogge miste a neve e schiarite.

Temperature massime di 14 gradi a Siracusa, a seguire Trapani. La città più fredda sarà, come negli scorsi giorni, al città di Enna con una massima di 4 gradi ed una minima di 1 grado.

Per quanto concerne la nostra città di Catania, durate il giorno di Natale il sole splenderà per tutta la mattinata, con temperature massime di oltre 14 gradi, nessuna nube o precipitazioni all’orizzonte!