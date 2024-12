Il conto alla rovescia per il Natale è ormai partito e, come ogni anno, ci sono sempre persone che si ritrovano a fare gli acquisti all’ultimo minuto. Che si tratti di scegliere il regalo perfetto per una persona speciale o di fare la spesa per i pranzi festivi, è facile trovarsi nella frenesia di correre per negozi e centri commerciali proprio nei giorni più intensi delle festività. Ecco quindi una guida utile per sapere dove andare a Catania e provincia, e quali sono gli orari di apertura dei principali centri commerciali durante il periodo natalizio, così da evitare imprevisti:

Centro Sicilia (Misterbianco): Centro Sicilia è il cuore pulsante degli acquisti natalizi per molti catanesi. Con i suoi oltre 200 negozi e una vasta scelta di ristoranti e supermercati, è il luogo ideale per fare acquisti sotto un unico tetto. Durante le festività, il centro ha ampliato i suoi orari per venire incontro a tutte le esigenze dei clienti. Fino al 24 dicembre, l’apertura va dalle 09:30 alle 19:00, con una vasta gamma di offerte last minute e eventi natalizi. Babbo Natale sarà disponibile per foto e incontri indimenticabili nei seguenti orari: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00, Se ti manca qualche regalo o vuoi scegliere qualcosa per la tavola di Natale, questo è il posto giusto. Il giorno di Natale, e per Santo Stefano il centro commerciale rimarrà chiuso e riaprirà il 31 dicembre dalle 09:30 alle 19:00 per un’altra giornata di shopping natalizio. Il primo dell’anno resterà chiuso.

se vivi più a nord di Catania o stai cercando qualcosa di più tranquillo, Le Zagare, uno dei centri più rinomati della zona, è un’ottima scelta. Con negozi che spaziano dall’abbigliamento alla tecnologia, passando per l’alimentari, qui trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Fino al 24 dicembre, il centro rimarrà aperto dalle 09:00 alle 19:30. Come gli altri, chiuderà il 25 e il 26 dicembre e riaprirà il 31 dalle 09:00 alle 19:00, consentendo a tutti di recuperare eventuali acquisti mancanti. Il primo giorno dell’anno resterà chiuso, mentre per la Befana riaprirà dalle 09:00 alle 21:00. Katanè (Gravina di Catania): alle porte del capoluogo etneo, Katanè rappresenta una scelta pratica per chi si trova in città e vuole evitare la folla degli altri centri. Con un’ampia scelta di negozi e una zona ristorazione che saprà soddisfare ogni palato, Katanè offre orari flessibili per facilitare gli ultimi acquisti natalizi. Fino alla vigilia di Natale, il centro sarà aperto dalle 09:00 alle 19:00, ma il 25 e il 26 dicembre rimarrà chiuso. Non preoccuparti, però, perché il 31 dicembre il centro riaprirà alle 09:00 e resterà aperto fino alle 19:00.

Supermercati e negozi di alimentari: la spesa dell’ultimo minuto

Non solo regali, ma anche la spesa natalizia può creare non poche preoccupazioni. Per chi è alla ricerca degli ingredienti freschi per i pranzi di Natale o delle delizie da mettere sotto l’albero, la scelta di supermercati aperti durante le festività è fondamentale. I supermercati più conosciuti, come Conad, Coop, Carrefour e tanti altri, hanno orari speciali per il periodo natalizio.

Coop

Per quanto riguarda Coop, anche questa catena prevede l’apertura solo il 24 dicembre, ma con orari ridotti, che vanno generalmente dalle 8:00 alle 19:00. Il 25 e 26 dicembre, invece, i supermercati saranno chiusi, ad eccezione di alcuni punti vendita situati nelle stazioni ferroviarie o nelle aree turistiche, che rimarranno aperti con orari speciali.

Carrefour

Carrefour, invece, si distingue per una politica più flessibile riguardo agli orari di apertura. La catena adotta orari diversi in base alla regione e alla città, motivo per cui è sempre meglio verificare gli orari specifici sul sito ufficiale del supermercato. In generale, il 24 dicembre tutti i punti vendita Carrefour saranno aperti, mentre il 25 dicembre e 26 dicembre molti dei punti vendita potrebbero essere chiusi.

Lidl

Lidl, come molte altre catene, rimarrà chiusa il giorno di Natale. Tuttavia, il 24 dicembre i supermercati Lidl saranno aperti con orario ridotto. Per quanto riguarda il 26 dicembre, la situazione potrà variare in base alla località, quindi è sempre meglio consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici.

Natale 2024, la scelta di Conad

Assente dal grande elenco Conad, che quest’anno ha deciso di adottare una politica che varia in base alla cooperativa locale e alla singola area geografica. Questo significa che l’apertura dei supermercati Conad il 25 e 26 dicembre può cambiare da regione a regione e da punto vendita a punto vendita. In generale, molti supermercati Conad resteranno chiusi il giorno di Natale e a Santo Stefano, ma alcuni punti vendita, specialmente quelli situati in località turistiche o nelle stazioni, potrebbero rimanere aperti, seppur con orari ridotti.

E se si trova il supermercato chiuso? Pazienza, si può sempre bussare ai vicini, coltivando rapporti di buon vicinato. Se invece si vogliono evitare brutte sorprese, ed essere pronti a ogni evenienza, è sempre consigliabile pianificare in anticipo la spesa, verificando gli orari aggiornati sui siti ufficiali, in modo da evitare spiacevoli sorprese.