Aerolinee Siciliane SpA è riuscita ad acquistare una quota del 49% di Southern Aerotech, una società con sede a Cosenza, nota per la sua expertise nel settore della manutenzione aeronautica e delle tecnologie innovative per l’aviazione. Questa acquisizione segna un passo fondamentale per Aerolinee Siciliane, permetterà all’azienda di rafforzare le proprie infrastrutture e potenziare il proprio posizionamento nel mercato nazionale e internazionale.

Con il primi voli previsti per il 2025, questa collaborazione si propone di migliorare l’efficienza operativa di Aerolinee Siciliane, portando con sé vantaggi strategici significativi che potrebbero rivoluzionare il settore del trasporto aereo, non solo in Sicilia, ma anche in tutto il territorio italiano e oltre.

Gli obiettivi prefissati

Questa alleanza con Southern Aerotech è perfettamente in linea con la missione di Aerolinee Siciliane, che si pone l’obiettivo di offrire un servizio di trasporto aereo di alta qualità, sostenibile e incentrato sul territorio. L’acquisizione del 49% di Southern Aerotech consentirà a entrambe le aziende di ottenere importanti sinergie strategiche, migliorando l’efficienza operativa e potenziando le capacità tecniche, con un focus particolare sull’innovazione. In un mercato in continua evoluzione, la capacità di gestire in modo autonomo la manutenzione del proprio parco aeromobili si tradurrà in un vantaggio competitivo notevole, riducendo i costi e ottimizzando le risorse.

Le parole dell’amministratore delegato

Giacomo Guasone, amministratore delegato di Aerolinee Siciliane, ha sottolineato come questa operazione non rappresenti solo un investimento economico, ma anche un progetto strategico volto a rafforzare la filiera aeronautica italiana. “Questa partecipazione in Southern Aerotech è un segno tangibile del nostro impegno verso lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità del settore aeronautico, con particolare attenzione al Mezzogiorno”, ha dichiarato Guasone. L’operazione contribuirà anche a contrastare il caro voli, una problematica che affligge molte famiglie italiane, in particolare quelle siciliane, e che sta diventando un ostacolo insormontabile soprattutto per i siciliani.

Cos’è la Southern Aerotech

Morten Schalls Jørgensen, CEO di Southern Aerotech e fondatore di Northern Aerotech, ha commentato con entusiasmo l’ingresso di Aerolinee Siciliane come partner strategico. “Questa collaborazione ci permetterà di espandere il nostro mercato e migliorare ulteriormente i nostri standard di qualità”, ha dichiarato Jørgensen.

D’altronde Southern Aerotech è una realtà già avviata e consolidata da tempo. La sua acquisizione da parte di FEAM Aero nel 2022 ha dato impulso all’espansione dell’azienda, rafforzando la sua presenza in Europa, Medio Oriente e Africa. Più recentemente, nel giugno 2023, l’azienda ha acquisito le attività di manutenzione di linea di SR Technics presso l’aeroporto di Madrid, riuscendo ad affermare la propria posizione nel mercato della manutenzione aeronautica.

Voli low-cost per i siciliani e contrasto al caro voli

La partnership tra Aerolinee Siciliane e Southern Aerotech rappresenta una risposta concreta a uno dei problemi più rilevanti per i siciliani: il caro voli. L’operazione consentirà ad Aerolinee Siciliane di ridurre i costi operativi grazie alla gestione interna della manutenzione dei propri aerei e di offrire voli più economici e accessibili a tutti, ma in particolar modo per tutti gli studenti e anziani. L’obiettivo dell’azienda è quello di promuovere tariffe vantaggiose per i siciliani, che spesso si trovano costretti all’isolamento a causa dei prezzi aerei spropositati.