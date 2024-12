Le immagini della Sicilia arrivano nel cuore di New York, illuminando Times Square. La clip, trasmessa sui giganteschi schermi digitali di Manhattan, fa parte della campagna promozionale “Vivi la Sicilia tutto l’anno”, realizzata dalla Regione per incentivare il turismo anche nei periodi di bassa stagione. Il video racconta l’esperienza di un gruppo di giovani che visitano l’Isola in autunno e viene trasmesso 22 volte al giorno per un totale di 10 giorni.

Secondo i dati della Times Square Alliance, ogni giorno tra 250.000 e 300.000 persone attraversano la piazza, con picchi fino a 400.000 pedoni. Oltre alla proiezione a Times Square, la campagna è attualmente attiva anche su Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok.

I contenuti vengono promossi in Italia (attraverso piattaforme come corriere.it e le riviste Dove e Bell’Italia), in Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito. L’iniziativa proseguirà fino alla fine del mese, rafforzando l’immagine della Sicilia come destinazione turistica per tutto l’anno.