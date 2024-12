Alla presenza del sindaco Enrico Trantino, dell’assessore ai Tributi Giuseppe Marletta e del responsabile commerciale di Municipia Ignazio Ingraffia, è stato presentato Argo, il nuovo portale digitale dedicato ai cittadini di Catania.

Le parole del sindaco

La piattaforma online consente di accedere a informazioni personali relative ai tributi comunali, come iscrizioni TARI e proprietà immobiliari, e di consultare scadenze e altri servizi documentali e informativi utili agli utenti.

“Municipia – ha dichiarato il sindaco Trantino – supporta il Comune nel processo di digitalizzazione dei servizi, riducendo le code agli sportelli e permettendo ai cittadini di gestire la propria posizione tributaria comodamente da casa. È un passo avanti verso una pubblica amministrazione più moderna, equa e trasparente, che semplifica l’accesso ai servizi e migliora l’efficienza della riscossione”.

A cosa serve il portale Argo?

Grazie ad Argo, i cittadini potranno effettuare pagamenti online, richiedere rateizzazioni e accedere agli atti senza doversi recare fisicamente negli uffici comunali o del concessionario Municipia. “Si tratta di un’organizzazione fondamentale – ha spiegato l’assessore Marletta – che permette di pagare tributi, verificare la situazione contributiva e presentare richieste di aggiornamento direttamente da smartphone o computer”.

A partire dal 31 gennaio, sarà anche possibile delegare intermediari come CAF, studi professionali o altri rappresentanti autorizzati per gestire queste attività in nome e per conto del cittadino.

All’evento di presentazione erano presenti anche l’assessore Sergio Parisi, la ragioniera generale del Comune Clara Leonardi e il dirigente del servizio Tributi Gaetano Oliva.