Meteo Sicilia: le previsioni meteo per la metà di questa settimana indicano un sensibile rialzo delle temperature su tutta la Sicilia. Dopo i giorni di gelo che hanno caratterizzato il panorama delle città siciliane, l’arrivo di condizioni più miti e soleggiate porterà un gradito sollievo. Tuttavia, questo miglioramento atmosferico sarà solo temporaneo. Nel fine settimana, infatti, è previsto un nuovo abbassamento delle temperature, con alcune precipitazioni. Si prospetta un ritorno del freddo che ha dominato negli ultimi giorni. Un cambio di scena che, seppur breve, offrirà ai siciliani una parentesi di benessere prima di un nuovo ritorno invernale.

Meteo Sicilia, Lunedi 16 dicembre 2024

Lunedì si presenta all’insegna di un miglioramento delle condizioni atmosferiche grazie all’arrivo di alta pressione. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con il sole che splenderà senza ostacoli su tutta la Sicilia. Le temperature massime potranno raggiungere i 17° gradi lungo la costa, offrendo una giornata di piacevole calore. Le temperature minime, invece, sono destinate a scendere leggermente. Un giorno ideale per godersi un clima mite, con il bel tempo a dominare su tutta la regione.

Le città più calde saranno Catania, Messina e Siracusa con una massima di 17° gradi ed un minimo di 11° gradi durante le ore notturne, la più fredda sarà Enna con una temperatura minima sino a 2°gradi durante le ore serali.

Meteo Sicilia; Martedì 17 dicembre 2024

Martedì l’alta pressione domina sulla regione, garantendo condizioni di stabilità atmosferica per tutta la giornata. La giornata si presenterà in gran parte soleggiata, il cielo che si manterrà generalmente sereno, salvo occasionali nuvole sparse in particolare nella città di Messina, con assenza di fenomeni significativi. Le città con una massima di 18° gradi saranno Catania, Siracusa e Messina, mentre le minime registreranno un lieve abbassamento. Per quanto concerne la nostra città di Catania, le temperature saranno piacevoli raggiungendo una minima di 11° dalle 22:00pm in poi. La città di Enna protagonista con 0° gradi nelle prime ore diurne, arriverà ad una massima di 11° alle ore 13:00pm. In generale, si prevede un clima mite e asciutto su tutto il territorio siciliano.

Meteo Sicilia, Mercoledì 18 dicembre 2024

Mercoledì la Sicilia sarà sotto l’influenza di un robusto anticiclone, garantendo una giornata all’insegna del bel tempo. Il cielo si presenterà solo parzialmente nuvoloso, nelle città di Trapani e Palermo, senza segnali di instabilità. La città più calda sarà Siracusa con 19°C gradi, a seguire le città di Messina e Catania con la massima di 18° gradi, le più fredde invece saranno Enna, Ragusa e Caltanissetta con temperature minime che raggiungeranno i 2° e 3° gradi.