Meteo Sicilia: il secondo fine settimana di dicembre si presenta instabile per la Sicilia, con condizioni meteorologiche in continuo mutamento. Si parte con un venerdì segnato da cieli nuvolosi e qualche pioggia nelle province orientali, mentre il sabato porterà una tregua con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, la domenica vede il ritorno del maestrale, con un calo termico e un peggioramento delle condizioni climatiche nel pomeriggio. Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per i prossimi tre giorni.

Meteo Sicilia, Venerdì 13 Dicembre

Nella giornata odierna di venerdì 13 dicembre, infiltrazioni umide raggiungerà la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi. La pressione aumenterà di qualche grado, ma il tempo risulterà instabile con la presenza di nubi e alcune precipitazioni sulle province più orientali. Temperature massime fino a 20 gradi, nelle zone di Agrigento, Palermo e Trapani.

Meteo Sicilia, Sabato 14 Dicembre

La giornata di sabato 14, sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, cielo sereno e poco nuvoloso, favorito da un aumento di pressione. Nello specifico nel messinese cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge , ma con un rasserenamento nel pomeriggio. Attese locali nebbie mattutine, nelle zone di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Temperature Massine fino a 22 gradi nella provincia di Siracusa e di 20 gradi nel Catanese.

Meteo Sicilia, Domenica 15 Dicembre

Domenica 15 protagonista sarà di nuovo il maestrale che porterà un nuovo abbassamento delle temperature e molte nubi sulla regione. L’alta pressione cade, favorendo l’ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno, con l’arrivo di deboli piogge sparse.

Nello specifico sul Litorale Tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. soprattutto nella provincia di Messina.

Litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Temperature massime di 18 gradi nella provincia di Catania, e 17 nella zona di Siracusa.