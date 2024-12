La nuova compagnia aerea Aerolinee Siciliane è pronta a spiccare il volo e ad entrare in competizione con le numerose compagnie aeree. Dopo aver acquisito il vettore rumeno Air Connect da Aeroitalia, che lo aveva rilevato a fine 2023, Aerolinee Siciliane si prepara a entrare ufficialmente nel mercato. La notizia era già emersa nei giorni scorsi e ora l’affare è in fase di finalizzazione, come confermato in esclusiva dal fondatore e CEO Luigi Crispino in un’intervista a Meridionews: “a febbraio 2025 inizieremo la vendita dei biglietti e, a partire da aprile, decolleranno i primi voli. Non abbiamo ancora dato l’annuncio ufficiale, poiché il trasferimento delle azioni è in corso, ma siamo certi che tutto procederà secondo i piani grazie agli accordi presi tra le parti coinvolte, sia Aerolinee Siciliane che Aeroitalia”.

Strategie e obiettivi di Areolinee Siciliane

L’acquisto di Air Connect è stato pensato come una mossa strategica per ottenere rapidamente un Certificato di Operatore Aereo (Coa), essenziale per l’avvio delle operazioni, dato che Aerolinee Siciliane non possiede ancora un proprio Coa. La compagnia, fondata nel 2020, porta la firma di Luigi Crispino, che in passato ha fondato Air Sicilia nel 1994 con l’obiettivo di sfidare il monopolio di Alitalia, un progetto che è riuscito a decollare fino al 2002.

Crispino spiega che, nel contratto di vendita, Aeroitalia ha mantenuto gli aerei che facevano parte della flotta di Air Connect, ossia due ATR 72, mentre Aerolinee Siciliane si prepara ad aggiungere nuovi velivoli alla propria flotta non appena l’acquisto sarà completato.

Voli lowcost per tutti i siciliani

Con questa acquisizione, si prevede che saranno creati circa 220 nuovi posti di lavoro, tenendo conto che per ogni aereo in volo sono necessarie almeno 50 persone, a cui si aggiungeranno altre 60 posizioni nell’indotto. Per quanto riguarda la base operativa di Aerolinee Siciliane, Crispino rivela che sono in corso trattative con diversi aeroporti al di fuori della Sicilia, anche se l’obiettivo è mantenere una forte presenza negli scali siciliani.

Un altro aspetto interessante del progetto è l’impegno sociale della compagnia. “Una delle nostre priorità – sottolinea Crispino – è che Aerolinee Siciliane sia una compagnia gestita da siciliani, per i siciliani. Abbiamo deciso di riservare il 5% dei posti disponibili sui voli a chi ne ha bisogno, senza alcun supplemento. Il prezzo del biglietto sarà quello stabilito, senza aggiungere costi extra”.

Con la nascita di questa nuova compagnia tutta siciliana si cerca di contrastare il caro voli che incombe sulle teste di tutti i residenti dell’isola. D’altronde la nuova compagnia era stata presentata proprio con questo nobile intento.