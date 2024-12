I benefici di uno stile di vita attivo: l’attività fisica non è solo un mezzo per mantenersi in forma, ma anche una strategia per migliorare la qualità della vita:

• Riduzione dello stress: essenziale per affrontare le sfide accademiche;

• Miglioramento della concentrazione: un corpo attivo aiuta anche la mente a rimanere focalizzata;

• Promozione di una vita sociale sana: lo sport diventa un’occasione per stringere legami e collaborare con i propri coetanei.

Nel cuore della storica Villa San Saverio, la Scuola Superiore di Catania si pone come un modello unico di eccellenza, offrendo un ambiente in cui gli studenti possono conciliare studio, hobby, vita sociale e benessere generale. Questa istituzione va oltre la tradizionale formazione accademica, promuovendo un approccio olistico che mette al centro il benessere psicofisico.

Un Campus progettato per il benessere dello studente

La Scuola Superiore di Catania ha investito nella creazione di spazi moderni e funzionali, pensati per rispondere alle esigenze degli studenti universitari, spesso alle prese con ritmi intensi e pressioni accademiche.

Spazi dedicati al benessere fisico:

• Campo sportivo polivalente: realizzato all’interno del cortile della Villa, questo spazio permette di praticare sport come calcio, basket e pallavolo. Le attrezzature all’avanguardia consentono a ogni studente di coltivare la propria passione sportiva, favorendo al contempo lo spirito di squadra e la socializzazione;

• Palestra attrezzata: un ambiente moderno, dotato di macchinari e spazi per esercizi liberi, è sempre a disposizione degli studenti. La possibilità di accedere gratuitamente e in qualsiasi momento della giornata incoraggia uno stile di vita attivo e salutare.

Un supporto psicologico sempre disponibile

La Scuola Superiore di Catania non si limita a prendersi cura del corpo, ma si preoccupa anche del benessere dei propri studenti, anche dal punto di vista intellettivo ed emozionale. Grazie a un servizio di supporto psicologico gratuito, gli allievi hanno accesso quotidiano a una psicologa professionista in uno spazio appositamente allestito per garantire riservatezza e accoglienza.

I vantaggi di un supporto psicofisico:

• Gestione dello stress accademico: superare ansie legate agli esami o alle scadenze;

• Sviluppo della resilienza: affrontare con serenità le sfide della complessa vita universitaria;

• Promozione di un equilibrio psicologico: essenziale per una crescita personale completa e armoniosa.

Conciliare studio, hobby e vita sociale

Uno degli aspetti più innovativi della Scuola Superiore di Catania è la capacità di integrare armoniosamente tutti gli elementi della vita studentesca. Gli studenti hanno accesso a strutture all’avanguardia, possono coltivare i propri interessi personali e costruire relazioni significative, anche nelle interrelazioni con i colleghi delle altre Scuole, senza sacrificare il proprio percorso accademico. Catania, inoltre, da una recente classifica pubblicata da BonusFinder è risultata la migliore città italiana dove studiare per quanto riguarda lo svago e i bassi costi della vita universitaria.

La Scuola Superiore di Catania: una Scelta per il futuro

Scegliere la Scuola Superiore dell’Università di Catania significa iscrivere i propri figli in un ambiente che valorizza il loro potenziale a 360 gradi. Qui, il benessere fisico e psicologico si intrecciano con l’eccellenza accademica e le tante opportunità formative creando le condizioni ideali per formare giovani ricercatori e professionisti pronti a costruire un futuro solido e soddisfacente.

Scopri come la Scuola Superiore di Catania può fare la differenza nella vita dei tuoi figli. Una scelta per il loro benessere, il loro successo e il loro equilibrio. Visita il sito della SSC.

Articolo sponsorizzato