Meteo Sicilia: i primi giorni della settimana saranno caratterizzati da condizioni meteo variabili. Precipitazioni sparse e localmente temporalesche interesseranno la Sicilia occidentale, mentre sul versante ionico assisteremo ad un aumento delle temperature massime che arriveranno 18 gradi.

Meteo Sicilia: lunedì 9 dicembre

La giornata di lunedì sarà segnata da condizioni di instabilità atmosferica, con variazioni significative da una zona all’altra della Sicilia. Il litorale tirrenico sarà interessato da rovesci di media e alta intensità, precipitazioni sparse sono attese nelle province di Trapani e Agrigento, mentre nel palermitano, non si esclude la possibilità di temporali localizzati. In netto contrasto, le città di Catania e Messina si distingueranno per un tempo prevalentemente soleggiato e temperature che raggiungeranno valori massimi intorno ai 16 gradi.

Sul resto dell’isola, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza di nubi e schiarite e venti che soffieranno con moderata intensità in quasi tutto il territorio

Meteo Sicilia: martedì 10 dicembre

La giornata di martedì proseguirà all’insegna dell’instabilità. Il tempo sarà nuvoloso nelle aree occidentali dell’isola, e nubi sparse e schiarite si alterneranno a precipitazioni di scarsa intensità. Nel trapanese invece, si prevedono piogge più intense e possibilità di temporali accompagnati da temperature in calo. Anche la zona di Caltanissetta nel pomeriggio, sarà interessata da piogge sparse a cui seguiranno schiarite serali. Al contrario, la Sicilia orientale godrà di condizioni decisamente più stabili con cielo sereno e soleggiato. Temperature massime in aumento sul versante ionico.

Meteo Sicilia: mercoledì 11 dicembre

La giornata di Mercoledì segnerà il ritorno della stabilità atmosferica su tutta la Sicilia. La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente poco nuvoloso, regalando ampie schiarite su gran parte del territorio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18 gradi, offrendo un clima mite e gradevole per il periodo. I venti saranno di intensità moderata, contribuendo a mantenere un’atmosfera serena e asciutta.