La sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico, dell’istituto superiore De Felice Giuffrida Olivetti sarebbe a rischio a causa delle condizioni critiche della strada limitrofa alla scuola.

Infatti, nonostante i divieti di parcheggio e transito, l’area è frequentemente utilizzata per la sosta, anche permanente, di macchine e estremamente pericolosa perché percorsa a velocità dai mezzi in transito. La questione è stata portata alla luce da Angela Cerri, consigliera del Municipio di Catania, la quale ha accolto diverse segnalazioni da parte del dirigente scolastico e da diversi alunni e famiglie. ma anche di molti residenti della zona. Stando alle dichiarazioni della Cerri, sarebbe inaccettabile che una strada così cruciale per il deflusso degli studenti verso aree sicure, anche in casi calamità, sia costantemente invasa da automobili, creando un ingombro non indifferente, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Per la consigliera non sarebbe più possibile attendere, e sarebbe necessario un intervento repentino per ristabilire “le condizioni di sicurezza minime”. La strada dovrà essere mantenuta sempre sgombra, per la consigliera Cerri, per garantire sicurezza e per garantire un transito pedonale in totale sicurezza.

Tra le proposte avanzate dalla Consigliera vi sono le intenzioni di interdire totalmente il traffico veicolare in quel tratto, permettendo il passaggio solo di automezzi di soccorso autorizzati, e la conseguente installazione di videocamere di sicurezze per monitorare e sanzionare eventuali infrazioni.

“La sicurezza degli studenti deve essere la priorità assoluta della nostra comunità. Chiedo che gli organi preposti valutino con urgenza tutte le misure necessarie per eliminare questo rischio. Un impegno che dobbiamo alla scuole e al quartiere”, queste le parole conclusive della Consigliera.