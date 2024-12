Film Disney Natale 2024: le festività natalizie sono alle porte e, come ogni anno, il palinsesto televisivo si arricchisce di film a tema e non da non perdere. La lista sta man mano crescendo, ancora in aggiornamento, con film che man mano verranno aggiunti. Per i telespettatori, le possibilità sono variegate, dalla TV in chiaro alla pay tv o alle piattaforme in streaming a pagamento. Ecco quali sono i film in lista al momento.

Film Disney Natale 2024: canali in chiaro

Per i canali in chiaro, mancano all’appello ancora tantissime pellicole, ma ecco quali sono i film già in programmazione:

Sabato 7 dicembre, Winnie the Pooh e gli Elefanti , Rai Yoyo, 20:50: appuntamento per i più piccoli alla vigilia dell’Immacolata, con l’orso più amato dei cartoni. Pooh e i suoi amici scopriranno diversi misteri;

, Rai Yoyo, 20:50: appuntamento per i più piccoli alla vigilia dell’Immacolata, con l’orso più amato dei cartoni. Pooh e i suoi amici scopriranno diversi misteri; Mercoledì 11 dicembre, Oceania, Rai 1, 21:30: in questi giorni c’è il sequel al cinema, Oceania 2, ma sul primo canale appuntamento imperdibile con il primo episodio. Vaiana intraprende un’avventura per dimostrarsi esperta navigatrice e portare a termine la missione dei suoi antenati.

Film Disney 2024: piattaforme streaming

Chi possiede un abbonamento in streaming alla piattaforma Disney+ ha a disposizione un vasto catalogo, dai classici Disney a quelli più moderni. Non sono da escludere anche le serie di successo targate Disney, i film dell’universo Marvel presenti in piattaforma, così come l’amatissima saga di Star Wars.

Film non Disney

Programmazione già molto ricca se si considerano, invece, i film non targati Walt Disney. Ecco i più interessanti:

Venerdì 6 dicembre, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri , Italia 1, 21:45: per salvare Campo Mezzosangue, Percy ed i suoi compagni intraprendono un viaggio pericoloso attraverso il Triangolo delle Bermude;

, Italia 1, 21:45: per salvare Campo Mezzosangue, Percy ed i suoi compagni intraprendono un viaggio pericoloso attraverso il Triangolo delle Bermude; Sabato 7 dicembre, La regina delle nevi 2 , Rai Gulp, 16:00: per entrare più nel clima invernale, imperdibile il secondo capitolo della saga nata in Russia;

, Rai Gulp, 16:00: per entrare più nel clima invernale, imperdibile il secondo capitolo della saga nata in Russia; Lunedì 9 dicembre, Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico , Cartoonito, 19:35: versione animata dell’omonimo balletto e della fiaba di Alexandre Dumas. La sera della vigilia di Natale, Marie, 17 anni, esprime un desiderio e diventa delle stesse dimensioni del suo schiaccianoci giocattolo;

, Cartoonito, 19:35: versione animata dell’omonimo balletto e della fiaba di Alexandre Dumas. La sera della vigilia di Natale, Marie, 17 anni, esprime un desiderio e diventa delle stesse dimensioni del suo schiaccianoci giocattolo; Sabato 14 dicembre, Sonic 2, Italia 1, 21:20: sequel dell’eroe dei videogiochi, pronto a un’ altra entusiasmante avventura.

La lista è ancora in aggiornamento e sono attesi altri super classici Disney sicuramente da non perdere.