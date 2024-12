Sono oltre 11,5 milioni gli italiani pronti a partire per le festività natalizie, con una spesa media di 335 euro a persona, per un totale complessivo di circa 4 miliardi di euro. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta da Facile.it in collaborazione con Emg Different.

Budget in rialzo, ma crescono i prestiti

Tra i viaggiatori, il 32% ha dichiarato di avere a disposizione un budget maggiore rispetto allo scorso anno. Al contrario, il 23% ammette di disporre di risorse ridotte, principalmente a causa di difficoltà economiche. Nonostante ciò, molti italiani non rinunciano al viaggio. La maggior parte dei vacanzieri coprirà i costi utilizzando i propri risparmi, ma quasi il 2% degli intervistati ha scelto di ricorrere a un prestito personale. Questa percentuale sale oltre il 4% nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni. Secondo i dati raccolti tra ottobre e novembre, chi ha chiesto un finanziamento per viaggiare ha domandato, in media, circa 6.000 euro, un valore in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le differenze regionali: Nord e Sud a confronto

A livello geografico, viaggiare durante le festività natalizie è una tradizione più diffusa al Nord Italia, con il Nord Est al 36%. Al contrario, al Sud e nelle Isole, la percentuale di chi parte scende sotto il 20%.

Infine, per quanto riguarda le destinazioni, l’Italia è la meta preferita: quasi 9 viaggiatori su 10 rimarranno entro i confini nazionali. Tuttavia, 1,5 milioni di persone, pari al 13% dei viaggiatori, sceglieranno una destinazione all’estero. La percentuale sale al 27% tra i più giovani, in particolare gli under 25.