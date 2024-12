Enorme successo per il Sicilia Express, la nuova iniziativa della Regione Sicilia, che ha fatto raggiungere un vero e proprio record: tutti i biglietti sono stati venduti in poco più di un’ora. La vendita, avviata nella giornata di martedì 03 dicembre, ha subito registrato un’incredibile mole di accessi, portando rapidamente al sold-out delle centinaia di biglietti disponibili.

Sicilia Express: l’iniziativa

Organizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, Sicilia Express si propone come un’alternativa economicamente accessibile per tutti i fuori sede desiderosi di trascorrere nella propria terra d’origine il periodo delle festività natalizie. Il treno low cost, che collegherà il Nord e il Centro Italia con la Sicilia, partirà il 21 dicembre da Torino, facendo tappa in alcune tra le principali città italiane. A bordo sono previste attività di intrattenimento per rendere il viaggio piacevole e accogliente, regalando ai passeggere un’anticipazione del calore natalizio. Il ritorno è programmato per il 5 gennaio 2025, ma il successo della prima vendita ha già spinto gli organizzatori a programmare un secondo convoglio per soddisfare l’elevata domanda. Gli uffici dell’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, d’intesa con la Presidenza della Regione, stanno infatti lavorando in queste ore con i tecnici di Treni turistici italiani per riproporre un secondo treno.

Un successo senza precedenti: il boom del Sicilia Express

“È la dimostrazione che avevamo visto giusto”, ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani, evidenziando l’obiettivo di permettere a tanti siciliani di tornare a casa per le feste senza dover affrontare i costi elevati dei collegamenti tradizionali. “Sappiamo benissimo che non è la soluzione al problema, ma il mio governo sta facendo di tutto su questo fronte, in primo luogo attraverso il bonus caro voli che ha riscontrato un forte gradimento”, sottolinea il presidente, evidenziando come queste siano solo alcune delle manovre a cui sta provando a lavorare il Governo siciliano per dare una risposta concreta al problema del caro trasporti.

Anche l’assessore alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha sottolineato come il successo del progetto sia una risposta concreta agli scetticismi iniziali. La Regione punta a ripetere e ampliare queste iniziative, consolidando il suo impegno nel supportare i cittadini e riducendo il divario infrastrutturale.

Anche i coordinatori regionali di FDI Salvo Pogliese e Giampiero Cannella insieme con il capogruppo FDI Giorgio Assenza, hanno espresso apprezzamento per il successo dell’iniziativa, “Il treno, a costo calmierato, per consentire ai siciliani di trascorrere le festività a casa è stata una grande intuizione — commentano. — Questi riscontri testimoniano l’importanza di una operazione rivoluzionaria e indovinata”.

Il Sicilia Express rappresenta senza dubbio un’iniziativa lodevole, capace di offrire una soluzione concreta ai tanti siciliani che affrontano il caro trasporti in questo periodo dell’anno. Tuttavia, affinché tale progetto non si riveli solo una parentesi natalizia, è fondamentale che si continui a lavorare con determinazione per garantire collegamenti più accessibili e duraturi. Ci si augura che l’iniziativa sia solo il primo passo verso una mobilità che non sia un privilegio stagionale ma un diritto permanente, il primo passo di un viaggio verso il cambiamento.