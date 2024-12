Natale 2024: le festività più magiche dell’anno sono alle porte e spesso coincidono con interessanti uscite cinematografiche al cinema, a tema natalizio e non. Per molti l’appuntamento in sala in occasione del periodo di Natale è d’obbligo. Ma quali sono i film già disponibili o in uscita? Eccone alcuni.

Natale 2024: film a tema al cinema

Per gli amanti del genere di azione, si consiglia la visione di “Uno Rosso”, già in sala dal 7 novembre 2024. Il film segue la storia di un agente E.L.F. che recluta il miglior tracker del mondo per salvarlo. Il cast promette bene con nomi del calibro di Dwayne Johnson e Chris Evans.

Restando in tema, “A Sudden Case of Christmas“, tradotto in “Ops! È già Natale“, è una commedia che racconta di una coppia americana che porta la figlia di 10 anni a trovare il nonno che vive in Italia. Ma la possibilità di separazione dei 2 porterà a dei tentativi di unione. Il film uscirà il 5 dicembre.

Per i più piccoli, in uscita il 5 dicembre, arriva “Il Grande Natale degli Animali“. Si tratta di 5 storie sulla magia del Natale, un viaggio animato anche per i grandi.

Torna anche il Cinepanettone italiano. Si tratta di “Cortina Express“, dal 23 dicembre, con Christian De Sica, Lillo e Isabella Ferrari. Si aspettano storie divertenti, tipiche del genere.

Natale 2024: film al cinema non a tema

Nella programmazione cinematografica, tuttavia, non ci sono solo film a tema natalizio. Queste pellicole possono, comunque, rappresentare una valida alternativa per recarsi in sala nel periodo di festa.

Il 27 novembre è uscito “Wicked“, fil musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo che racconta il magico mondo di Oz dal punto di vista delle streghe Elphaba e Glinda, prima dell’arrivo di Dorothy.

Non poteva mancare in lista un film Disney. Si tratta di “Oceania 2″, già uscito a novembre. Il sequel rivede nuovamente Vaiana chiamata a una nuova avventura. Ma ci sarà anche Maui, personaggio fondamentale del primo episodio.

Ancora Disney, con l’adattamento in CGI di “Mufasa: Il re leone“. Il capitolo percorre la storia del padre di Simba e la racconta a Kiara, figlia di Simba e Nala. Mufasa incontrerà Taka e il suo destino cambierà.