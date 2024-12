A Catania, la pista ciclabile rosso porpora, continua inesorabilmente a mostrare le gravi carenze. D’altronde a Catania tutto sembra andare al contrario, infatti dopo aver steso la resina, iniziano i lavori per la livellazione del manto stradale.

Infatti, pochi giorni fa, la nuova pista ciclabile di Catania è stata protagonista di nuovi lavori assurdi! Dopo aver finalmente completato la stesura della resina, proprio in quel tratto sono iniziati i lavori per livellare l’asfalto. Non sarebbe stato più saggio fare tutto questo prima di stendere la resina? A Catania si conosce solo un modo di lavorare: quello caotico.

Lavori su lavori, senza un nesso o un senso logico. D’altro canto la resina era stata stesa su un asfalto pieno di buche e non a norma di sicurezza. Anche in questo caso i lavori sono proseguiti senza nessun dubbio o nessuna domanda. Chissà se anche in questo caso verrà rifatto tutto daccapo. Soldi su soldi sprecati.

Una realtà lontana dai sogni e aspettative

L’idea di avere una pista ciclabile che attraversi la città è certamente positiva, ma è fondamentale che venga ripensata nella sua struttura e nella sua sicurezza. Un progetto che non tiene conto delle reali necessità di ciclisti e pedoni non può essere considerato completato.

La sicurezza e la coerenza non sembrano avere un ruolo principale nella realizzazione del progetto. Oltre alla stesa della resina su asfalto non a norma, bisogna considerare i numerosi attraversamenti, ben 9 in poco meno di 1,8km. Sarebbe importante progettare un percorso che non solo favorisca la mobilità ecologica, ma che lo faccia in sicurezza, garantendo che le superfici siano adeguate, prive di buche, e che la viabilità venga rispettata per evitare incidenti.

Un progetto che ha bisogno di molte modifiche

La pista ciclabile di Catania ha un potenziale significativo, ma il progetto, così com’è stato realizzato, necessita di importanti modifiche per garantire la sicurezza dei cittadini. Un asfalto più resistente, attraversamenti più sicuri e un’attenzione maggiore alla manutenzione sono necessità imprescindibili per rendere la pista ciclabile davvero funzionale e sicura. Con una progettazione più attenta, Catania potrebbe diventare una città più vivibile e sicura per chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto.