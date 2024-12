Dal 7 dicembre 2024 all’11 febbraio 2025, il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane di Catania ospiterà una mostra unica dedicata alla figura storica di Hammurabi, il celebre sovrano babilonese. Questo evento eccezionale, curato da Nicola Laneri e Germana Barone, permette al pubblico di esplorare la storia e la cultura della Mesopotamia attraverso reperti archeologici straordinari.

La mostra in programma

La mostra, intitolata “Da Babilonia a Baghdad: sulle tracce di Hammurabi”, presenta reperti significativi provenienti dagli scavi effettuati dall’Università di Catania a Tell Muhammad, un sito vicino a Baghdad, ma anche prestiti da alcuni dei più prestigiosi musei europei, tra cui il British Museum e il Louvre. Tra gli oggetti in esposizione spicca una riproduzione in 3D della famosa stele del Codice di Hammurabi, uno dei più antichi e importanti documenti legali della storia, che ha avuto una grande influenza sul diritto in molte culture.

Inoltre, i visitatori avranno la possibilità di ammirare manufatti originali, alcuni dei quali mai esposti in Italia. Questi reperti raccontano la grandezza della civiltà babilonese e l’importanza del suo sovrano, che nel XVIII secolo a.C. unificò la Mesopotamia e ne fece una delle potenze più influenti dell’epoca.

Il congresso internazionale

Accanto alla mostra, il Museo ospiterà anche un congresso internazionale, che si terrà il 6 e 7 dicembre 2024. L’incontro riunirà esperti e storici per approfondire la figura di Hammurabi, il suo codice legale e l’influenza che ha avuto sulla storia antica. Questo congresso rappresenta un’importante occasione per ampliare la conoscenza su uno degli aspetti più rilevanti della storia della Mesopotamia.

Dettagli e orari della mostra

La mostra sarà aperta dal 7 dicembre 2024 all’11 febbraio 2025 presso il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, situato in Piazza Università 2, nel cuore di Catania. La mostra sarà quindi visitabile dal: